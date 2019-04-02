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Справжня драма в театрі Опери та балету Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.

17:30Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм
17:14Втратили майно у страшній пожежі
17:12Стабільність у фінансовій сфері
17:08Немає декларації — немає грошей
18:29Головна будівля Історичного музею Дніпра — під загрозою руйнації
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Дніпропетровська чи Січеславська?

02 апреля 2019 16:59

Конституційний Суд розпочав оцінку законопроекту народних обранців щодо перейменування Дніпропетровщини.  За розгляд клопотання депутатів проголосували усі шістнадцять присутніх суддів. Після — перейшли до закритої частини розгляду. Аби винести рішення чи не суперечить законопроект про перейменування Конституції — судді мають місяць часу. Після документ знову повернуть у Парламент для остаточного ухвалення.

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