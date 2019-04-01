



Головна будівля Історичного музею Дніпра — під загрозою руйнації В одному з залів вже обвалилася стеля. На щастя, ніхто не постраждав. Проте, кілька приміщень довелося закрити на невизначений термін. Будівля музею — пам’ятник національного значення. І без дозволу Міністерства культури адміністрація не має права навіть вікно замінити. Гроші на реставрацію заклад не бачив десятки років. У катастрофічному стані перебувають ще кілька музеїв Дніпра. Головній будівлі Історичного музею імені Яворницького більш як сто років. Зараз в пам’ятника архітектури національного значення протікає покрівля, осипається фасад. А нещодавно взагалі відвалився шматок стелі. У першій залі частина декору впала під час робочого дня. На щастя, ніхто не постраждав, ні вітрина, ні експонати,. Звісно, було прийняте рішення зачинити ці зали для експонування. Адміністрація переконує: заклад потребує комплексного оновлення. Так само, як і центр Олени Блаватської. Його передали Історичному музею п’ятнадцять років тому. За весь час — ані копійки бюджетних коштів на реставрацію. Підтримувати Музейний центр хоча б у відносно нормальному стані допомагають небайдужі люди. Щороку до дня народження Олени Блаватської, тут проводять волонтерську декаду. А ось ще один музей, який так само занепадає, — Літературне Придніпров’я. Він розташований в одній з найстаріших будівель на центральному проспекті. Третій рік фасад огороджений смугастою стрічкою. Проходити повз — небезпечно. Будь-якої хвилини каміння може впасти на голови перехожим. В середині картина не краща. Штукатурка осипається, всюди — пліснява. Торік «Літературному Придніпров’ю» виділили кошти на протиаварійні роботи. Втім, через помилки в проектній документації, — засвоїти гроші музей не встиг. Фахівці зазначають: проведення реконструкції історичних будівель — дійсно справа не проста. Мешканці Дніпра обурені: музеї мали б бути справжньою прикрасою міста та головними туристичними місцями. Дійсність дуже далека від цього. Адміністрація Історичного музею не здається й продовжує працювати над проектом реконструкції. Час від часу відправляє документи на узгодження, отримує назад й виправляє дрібні помилки. Коли ж нарешті перейдуть від паперових робіт до ремонтних — питання відкрите.

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