



1 квітня — їхній день Центр міста й набережну сьогодні — у День сміху — заполонили клоуни! І за бажанням — кожен охочий міг приєднатися до їхнього параду. Команда веселих персонажів одразу дарувала своїм однодумцям червоні носи і в такому вигляді всі разом вони крокували вулицями. Незважаючи на винятковий артистизм, ці клоуни не професійні актори, а волонтери, які зазвичай відвідують дитячі лікарні, щоб подарувати маленьким пацієнтам святковий настрій. Це відбувається п’ять днів на тиждень. Але сьогодні свято вони вирішили подарувати усьому місту.

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