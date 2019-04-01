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Справжня драма в театрі Опери та балету Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.

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Притулок для тварин «Пегас» просить про допомогу

01 апреля 2019 18:21

Утриманцям необхідне лікування, їжа та просторе житло. Заснували притулок понад десять років тому. Спочатку опікувалися котами та собаками, а зараз дбають про купу диких і свійських тварин.  Солонянський район, село Малозахаріно. На самій околиці причаївся непоказний, на перший погляд, двір. Однак насправді це притулок для диких тварин «Пегас». Ходімо, подивимось. В око одразу впадає традиційний сільський загін із курками та гусаками. Там же лежить кнур Жорик і його родичі. А зверху — у сонячному промінні купаються коти. Найбільш чисельними у притулку є собаки. Їх тут понад двісті сотні. Хтось бігає двором, деякі — сидять у вольєрах, а частина прив’язані на ланцюги. Однак, Олена, директорка притулку, проти такого утримання. Та дозволити усій зграї вільно пересуватися не можливо. У «Пегасі» також живуть дикі лисиці, єноти, голуби, граки та навіть чайка. Прихисток у притулку знайшли коні, віслюк, корова та кози. Більшість тварин контакті й дуже люблять людську увагу. Ще й непогано уживаються між собою. Про притулок дбають чотири жінки. Одна з них, Олена, живе у цьому ж селі, і більшу частину дня знаходиться у «Пегасі». Колись вона просто прийшла допомогти, тепер стала постійною доглядальницею за тваринами. Кожен з утриманців потрапив сюди хворим чи скаліченим. Деяких тварин навіть викупили перед відправкою на м’ясокомбінат. Тож зараз у притулку величезні борги за послуги ветклінік. Проте найскрутніше усіх прогодувати. Вигуляти, погладити на навіть пообійматися — саме тут можна абсолютно безкоштовно пройти унікальну терапію з тваринами. Утім, лише якщо «Пегас» виживе. Зараз його утриманці як ніколи потребують коштів. Аби в майбутньому отримати шанс — стати притулком європейського рівня. Чим саме можна допомогти тваринам — за детальною інформацією звертайтесь за номерами, які ви бачите на екрані або на сторінку «Пегасу» у Фейсбук.

067 281 4430, 095 834 0713 ОЛЕНА, ДИРЕКТОРКА ПРИТУЛКУ

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