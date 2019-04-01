



Як проголосувала Дніпропетровщина? Другий тур виборів президента України неминучий — він відбудеться 21 квітня, адже жоден з кандидатів не набирає більшість. Станом на 17:00 Центральна виборча комісія обробила приблизно 80% бюлетенів. До другого туру потрапляють: Володимир Зеленський — з 30% та Петро Порошенко — з трохи більше ніж 16%. Юлія Тимошенко посідає третє місце з показником — 13% голосів. Загалом в голосуванні взяли участь понад 13 мільйонів українців. Це була загальноукраїнська статистика учорашніх виборів Президента. Але відомо, наші земляки розставили пріоритети по-іншому. Хоча й тут був першим Володимир Зеленський. Більше того, саме наша область віддала йому переважну кількість голосів. На момент, коли були оброблені 85% протоколів Дніпропетровщини, стало відомо про 45% голосів, які наші земляки віддали за Зеленського. Найбільшу підтримку забезпечив йому рідний Кривий Ріг. Другу позицію саме на Дніпропетровщині виборов Юрій Бойко. Третю — Олександр Вілкул. Четверте місце за голосуванням в нашій області посіла Юлія Тимошенко. Петро Порошенко на Дніпропетровщині став лише 5-м. Те, що чинний президент не втручався у виборчий процес й не перешкоджав іншим кандидатам, комітет виборців України вважає дуже важливим досягненням. Явка ж виборців на Дніпропетровщині досягла історичного максимуму — це майже 66%. Хоча на окремих дільницях проголосували до 90 відсотків виборців. І дійсно велика кількість мешканців заздалегідь перевірила себе у списках державного реєстру. Перемога Зеленського була передбачувана, але відрив — неочікуваний — кажуть політологи. Вважають, що його забезпечив молодий електорат на активність якого ніхто навіть не сподівався.

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