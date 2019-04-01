11 канал
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Справжня драма в театрі Опери та балету Справжня драма в театрі Опери та балету

02 апреля 2019 18:06

Скандал розгорівся між трупою та новопризначеним керівництвом. Конфлікт триває вже понад три місяці, а актори заявляють про постійні порушення трудового законодавства.

17:30Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм
17:14Втратили майно у страшній пожежі
17:12Стабільність у фінансовій сфері
17:08Немає декларації — немає грошей
16:59Дніпропетровська чи Січеславська?
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Псевдомінери з Росії та перше місце за кількістю порушень

01 апреля 2019 18:12

На Дніпропетровщині правоохоронці відкрили аж 16 кримінальних проваджень та зареєстрували майже три з половиною сотні повідомлень про махінації під час голосування. Чим найбільше грішили на виборчих дільницях та чи вплинуло це на результати?  Незаконна агітація, фотографування бюлетенів та підкуп виборців. Це топ-3 найчастіших порушень на виборах-2019. Здавали копам порушників й самі виборці. У поліції зафіксували рекордну кількість звернень за всю історію незалежної України. На Дніпропетровщині — їх майже три з половиною сотні. У день виборів країною прокотилася хвиля фейкових замінувань. До поліції надійшло 18 таких повідомлень. З них понад десяток — на Дніпропетровщині. Всі повідомлення перевірені та були відстежені трафіки осіб, які телефонували. Всі дзвінки надійшли з території Росії. Було внесено три кримінальні провадження до ЄРДР за статтею «Теракт». Керівництво Нацполіції області оцінило роботу підлеглих на тверду четвірку. А от спостерігачі мають чим дорікнути копам. Грішили й члени комісій: видавали бюлетень за ксерокопією паспорту чи військовим білетом. Традиційно не обійшлося без підкупів виборців. Ось так у Першотравенську за одного з кандидатів начебто пропонували дещо смачненьке. Ще одне свідчення підкупу, кажуть спостерігачі — це збір даних щодо часу голосування поруч із виборчими дільницями. А також — однакові позначки в бюлетенях. Та усі ці порушення, твердять спостерігачі, не мали суттєвого впливу на результати виборів. Тому вчорашнє волевиявлення — вважають достовірним.

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