



Поет українських пейзажів Це про художника Георгія Чернявського. На честь дев’яносто п’ятиріччя з дня народження митця в Музеї українського живопису відкрита виставка його творів. Акварель та графіка — всього сто п’ятдесят картин. Дніпровському музею належить найбільша частина спадщини художника. Представлені твори охоплюють творчість художника з 50-х по 80-і роки двадцятого століття. Це був його час. І все, що пережив Георгій Чернявський, що не дивно, позначилося на його живописі. Віртуозність живопису Чернявського мистецтвознавці визначають у цих штрихах та кольорах. Ще за життя він був визнаний корифеєм мистецтва. Чернявський був одним з засновників дніпропетровської школи живопису, працював викладачем та директором художнього училища. Потім поїхав у столицю. Народний художник Української радянської республіки, лауреат премії Шевченка перш за все був відданий своїй праці. Багато їздив, невтомно творив і, на жаль, прожив всього 57 років. До останнього дня писав улюблені пейзажі. І справа, дійсно, не в кількості творів художника у колекції музею. Багато з них потрапило сюди випадково, дещо подарував онук художника Костянтин. Але бездоганний смак колекціонера ніколи не підводив. І тепер є що представити відвідувачам. Виставка творів Георгія Чернявського працює в Музеї українського живопису, у Дніпрі, в рідному місті митця.

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