Дві петиції щодо цього вже зібрали по тисячі необхідних голосів. Активісти були певні, що їх підтримають. Адже на вулицях й в громадських місцях Дніпра вже встановлена велика кількість камер, данні з яких надходять в ситуативний центр. Але сталося по іншому.
Роботи для перегонів, бойові машини та помічники людини
29 марта 2019 19:08
У Дніпрі відбувся Фестиваль робототехніки. Свої творіння зі світу IT-технологій представила молодь з усієї України.
Сашко приїхав на фестиваль зі своїм керівником та родичами з Межової. Його творіння — крокуючі роботи. Хлопець зробив військових, адже вони йому нагадали улюблених іграшкових солдатиків. Яків — учень школи № 144. Він занепокоєний забрудненням навколишнього середовища, тому на фестивалі презентував свій аеромобіль. Змагання тривали у семи категоріях, серед яких — перегони роботів та навіть сумо. Технічні властивості машин майбутнього — вражають. За призові місця змагаються 38 команд з п’яти областей країни. Судді змагань — вражені. Стверджують — цього року учасники перевершили всі очікування. Концепти багатьох роботів вже представлені на світовому ринку АйТі технологій. Більшість з них використовуються на виробництвах. Переможці фестивалю відправляться на всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, яка відбудеться вже цієї весни у Києві.