



Роботи для перегонів, бойові машини та помічники людини У Дніпрі відбувся Фестиваль робототехніки. Свої творіння зі світу IT-технологій представила молодь з усієї України. Сашко приїхав на фестиваль зі своїм керівником та родичами з Межової. Його творіння — крокуючі роботи. Хлопець зробив військових, адже вони йому нагадали улюблених іграшкових солдатиків. Яків — учень школи № 144. Він занепокоєний забрудненням навколишнього середовища, тому на фестивалі презентував свій аеромобіль. Змагання тривали у семи категоріях, серед яких — перегони роботів та навіть сумо. Технічні властивості машин майбутнього — вражають. За призові місця змагаються 38 команд з п’яти областей країни. Судді змагань — вражені. Стверджують — цього року учасники перевершили всі очікування. Концепти багатьох роботів вже представлені на світовому ринку АйТі технологій. Більшість з них використовуються на виробництвах. Переможці фестивалю відправляться на всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, яка відбудеться вже цієї весни у Києві.

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