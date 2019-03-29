11 канал
30 марта 2019 | 15:08

Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках

29 марта 2019 18:57

Дві петиції щодо цього вже зібрали по тисячі необхідних голосів. Активісти були певні, що їх підтримають. Адже на вулицях й в громадських місцях Дніпра вже встановлена велика кількість камер, данні з яких надходять в ситуативний центр. Але сталося по іншому.
19:11Поет українських пейзажів
19:04Corporate Runners
19:02Чорний піар, підкуп виборців та незаконні агітатори
18:54Несумлінних собачників вчать культурі вигулу чотирилапих
19:39Видав омріяну книгу та знайшов читачів
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Роботи для перегонів, бойові машини та помічники людини

29 марта 2019 19:08

У Дніпрі відбувся Фестиваль робототехніки. Свої творіння зі світу IT-технологій представила молодь з усієї України.

Сашко приїхав на фестиваль зі своїм керівником та родичами з Межової. Його творіння — крокуючі роботи. Хлопець зробив військових, адже вони йому нагадали улюблених іграшкових солдатиків. Яків — учень школи № 144. Він занепокоєний забрудненням навколишнього середовища, тому на фестивалі презентував свій аеромобіль. Змагання тривали у семи категоріях, серед яких — перегони роботів та навіть сумо. Технічні властивості машин майбутнього — вражають. За призові місця змагаються 38 команд з п’яти областей країни. Судді змагань — вражені. Стверджують — цього року учасники перевершили всі очікування. Концепти багатьох роботів вже представлені на світовому ринку АйТі технологій. Більшість з них використовуються на виробництвах. Переможці фестивалю відправляться на всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, яка відбудеться вже цієї весни у Києві.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.57
 RUB   0.42
 USD   27.21
15:00Телемагазин
15:30Школьный проект
15:50Телемагазин
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+