



Corporate Runners Вже наступного тижня на одинадцятому телеканалі стартує спеціальний телепроект — Corporate Runners. Він присвячений корпоративним біговим командам Дніпра, котрі візьмуть участь у INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON у травні. Наші журналісти відвідають десятки компаній і покажуть як ті розвивають власні бігові спільноти. 26 травня в Дніпрі вже вчетверте пройде наймасштабніша бігова подія регіону та велике спортивне свято — INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON. Професіонали та аматори вИпробують свої сили на індивідуальних дистанціях — 4, 2,10 та 21 км, а також — в естафетних і командних забігах. Для найменших — дитячі забіги — 100, 500 та 1000 метрів. Організатори очікують понад 3 тисячі учасників, а ще більше — вболівальників. Основна траса INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON — одна з найрівніших в країні. Кожен учасник старту не тільки отримає задоволення від атмосфери спортивного свята, а й зможе встановити особистий біговий рекорд. Звісно, якщо готуватиметься заздалегідь. Десятки дніпровських компаній вже готуються до бігового старту — збирають корпоративні команди та починають спільні тренування. Деякі вже мають у команді досвідчених бігунів, інші ж — тільки формуватимуть власні бігові колективи. За ініціативою ІНТЕРПАЙП, 11 канал розпочинає телепроект — Сorporate Runners, в якому ми дізнаємося всі таємниці дніпровського корпоративного бігового руху. Перша програма вийде в ефір на 11 каналі 7 квітня о 19:30. Наші ведучі вже відвідали перші тренування та відчули неймовірну енергетику бігового руху. Тож дивіться програми проекту та долучайтеся до бігового руху. Реєстрацію на основні дистанції INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON вже відкрито на сайті заходу. INTERPIPE.DNIPROHALFMARATHON.ORG

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