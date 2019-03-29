



Чорний піар, підкуп виборців та незаконні агітатори У Дніпрі підбили підсумки передвиборчої кампанії. Громадські спостерігачі нарахували чимало порушень. Однак запевняють — ці вибори мають прийти більш чесно та прозоро ніж минулі. Обіцяють не випускати ситуацію із під контролю. Дев’яностоденний період передвиборчої кампанії — майже минув. За ці три місяці координатори громадського спостереження нарахували чимало порушень. Масовим стало таке явище як чорний або сірий піар. Чималий розмах був і у махінаторів. Підкупом виборців у цьому році, як і під час минулих кампаній — не цурались. Також у області зафіксували декілька «будинків- рукавичок», у яких прописані люди, які там на справді не живуть. Один з таких знайшли у Кривому Розі. Та, окрім зауважень, координатори нагадали — до двадцятої години четверга на виборчих дільницях мають приймати заяви про голосування вдома. А от ті люди, які знаходяться не за місцем прописки та досі не отримали відкріплення — проголосувати вже не зможуть. Їм аби зареєструватись їм доведеться чекати вже другий тур виборів.

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