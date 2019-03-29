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Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках

29 марта 2019 18:57

Дві петиції щодо цього вже зібрали по тисячі необхідних голосів. Активісти були певні, що їх підтримають. Адже на вулицях й в громадських місцях Дніпра вже встановлена велика кількість камер, данні з яких надходять в ситуативний центр. Але сталося по іншому.
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Чорний піар, підкуп виборців та незаконні агітатори

29 марта 2019 19:02

У Дніпрі підбили підсумки передвиборчої кампанії. Громадські спостерігачі нарахували чимало порушень.  Однак запевняють — ці вибори мають прийти більш чесно та прозоро ніж минулі. Обіцяють не випускати ситуацію із під контролю.

Дев’яностоденний період передвиборчої кампанії — майже минув. За ці три місяці координатори громадського спостереження нарахували чимало порушень. Масовим стало таке явище як чорний або сірий піар. Чималий розмах був і у махінаторів. Підкупом виборців у цьому році, як і під час минулих кампаній — не цурались. Також у області зафіксували декілька «будинків- рукавичок», у яких прописані люди, які там на справді не живуть. Один з таких знайшли у Кривому Розі. Та, окрім зауважень, координатори нагадали — до двадцятої години четверга на виборчих дільницях мають приймати заяви про голосування вдома. А от ті люди, які знаходяться не за місцем прописки та досі не отримали відкріплення — проголосувати вже не зможуть. Їм аби зареєструватись їм доведеться чекати вже другий тур виборів.

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