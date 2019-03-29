



Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках Дві петиції щодо цього вже зібрали по тисячі необхідних голосів. Активісти були певні, що їх підтримають. Адже на вулицях й в громадських місцях Дніпра вже встановлена велика кількість камер, данні з яких надходять в ситуативний центр. Але сталося по іншому. Кричущий випадок в одному з дитсадків Дніпра, коли дівчинці поранили олівцем око, а вихователька приховала це від батьків — це стало поштовхом для появи петиції про камери відеоспостереження. Її зареєструвала одна з мам. Неетична поведінка педагогів чи конфліктів між дітьми, коли з’ясувати істину неможливо… Батьки певні — відеонагляд допоможе запобігати таким ситуаціям. В деяких дитсадках Дніпра бітьки та керівництво вже домовились — і камери запрацювали. В інших — таку можливість тільки розглядають. Петиція про встановлення камер в дитсадках міським коштом швидко назбирала необхідну тисячу голосів. Підтримувати її чи ні — у повноваженні сесії міської ради. За процедурою, перед тим, як петицію винесуть в сесійну залу й представлять депутатам, її має розглянути спеціальна комісія. Й тут виявилося, що батьки Дніпра дарма збирали цю тисячу голосів. Комісія навіть не розглянула суть петиції — про безпеку дітей. Проте зачепилася за формальності. Мовляв — відеонагляд в режимі реального часу — то незаконно, бо розповсюджує персональні дані. Законодавство України питання встановлення відеонагляду чітко не регламентує. Тож за згоди батьків та колективу навчального закладу — встановити камери можна. Проте у розгляді цієї петиції відмовили, наголосивши на тому, що міська рада не зобов’язана цього робити. Та батьки Дніпра так просто не здаються і збираються скласти нову петицію. Певні — голоси назбираються миттєво. Тим більш що перед очима приклад столиці — де камери в дитсадках встановили й під’єднали до системи безпеки. Діти, особливо маленькі, нерідко стають жертвами недбальства, знущань та навіть крадіжок з боку персоналу. У свою чергу, вчителів також ображають як учні так і самі батьки. Камери допоможуть попереджати та розв’язувати конфлікти — певні активісти. Тож готуються до зустрічі у міськраді, яка запланована на 9-те квітня.

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