11 канал
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Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках Батьки добиваються встановлення камер спостереження в школах та дитсадках

29 марта 2019 18:57

Дві петиції щодо цього вже зібрали по тисячі необхідних голосів. Активісти були певні, що їх підтримають. Адже на вулицях й в громадських місцях Дніпра вже встановлена велика кількість камер, данні з яких надходять в ситуативний центр. Але сталося по іншому.
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Несумлінних собачників вчать культурі вигулу чотирилапих

29 марта 2019 18:54

Небезпека під ногами. Собачі відходи, які власники не прибирають за своїми чотирилапими, псують життя містянам. Небайдужі вирішили боротися.  Й вигадали кілька способів, щоб навчити несумлінних собачників культурі вигулу. В хід іде усе — й роздача безкоштовних пакетиків й звернення до поліції.

4 мільйони — саме стільки собак за приблизними підрахунками живуть в оселях українців. По собі чотирилапі щодня залишають півтори тисячі тонн фекалій. І лише 1% власників — таки прибирає за своїми улюбленцями на вулиці. Ситуацію вирішили змінити ось у цьому парку Дніпра. Собачі вбиральні тут встановили спеціально для власників чотирилапих, аби ті під час прогулянки могли прибрати за своїм улюбленцем. Та пакети, які призначені для цього, тут постійно крадуть. Та власника Жульєна, який щодня гуляє з ним у цьому парку, це не зупиняє. Недобросовісним власникам, які не прибирають відходи, Євген робить зауваження. Та після того, як у парку встановили ці спеціальні вбиральні, таких господарів стає все менше. Привчити власників прибирати за своїми собаками хоче Олександр Синиця. Автор проекту «Гав-прибрав». Один з його проектів став переможцем бюджету участі. Тепер чоловік на 160 тисяч гривень придбає пакетів і безкоштовно роздаватиме їх дніпрянам. Достукатися до сумління господарів чотирилапих намагаються і ці дівчата. Зібрали групу небайдужих та власним коштів надрукували спеціальні інструкції для собачників. Яскравими плакатами обклеїли увесь житломасив. Сподіваються, що це допоможе. Активістки впевнені: ситуацію з собачими відходами допоможе вирішити майданчик для вигулу. У Молодіжному парку на Червоному камені такий вже є. Катерина — одна з ініціаторів його відкриття. Жінка впевнена — власним прикладом сумлінні господарі вчитимуть усіх. Боротися з несумлінними господарями можна і буквою закону. У Дніпрі за порушення правил вигулу собак — можна й штраф отримати. Втім, кажуть патрульні поліцейські, дніпряни зі скаргами на недобросовісних власників — не поспішають. Якщо ж такі порушення взагалі систематичні, ви можете звернутися із заявою до районного відділку поліції. І вже там розбиратимуться із несумлінним господарем.

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