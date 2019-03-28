11 канал
29 марта 2019 | 03:22

Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

28 марта 2019 19:28

Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі.

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Видав омріяну книгу та знайшов читачів

28 марта 2019 19:39

З миру по нитці — так ще називають крауд-фандинг. Це інвестування грошей від звичайних людей у реалізацію проекту або ідеї. Мовляв, надати кошти на добру справу не шкода. У такий спосіб видав свою книгу дніпровський поет Максим Бородин.

Краудфандинг — ліки проти нескінченності! — наголосив поет на своїй сторінці у фейсбук. І вірно, писати вірші можна безкінечно. Головне, щоб зрештою вийшла книга. А для її видання потрібні — гроші. Друзі, знайомі та шанувальники творчості поета Максима Бородіна відгукнулися на його пропозицію взяти участь у виданні книги. Перерахували гроші й за два місяці отримали запрошення на презентацію нової збірки. Побачити свої твори надрукованими й тримати книгу в руках — то незрівнянне відчуття. Автор дуже задоволений. Каже — не розраховував на такий швидкий успіх. Книжок не так багато. Повноцінний наклад зазвичай починається з п’яти тисяч примірників, кажуть видавці. Та цей проект безсумнівно некомерційний. Сто малюнків створив для цієї книжки дніпровський художник Алієв-Ковика. Це внесок в спільну справу. Його пропозиція також зробити вариант назви-суржику «Кто не заховалса». Окрім безпосередніх надхненних авторів, в цій справі є ще багато учасників. Команда тих, хто відгукнувся грошима. Кожен з них, до речі , отримав екземпляр нового видання. 3823. Автор каже, що таким чином замість прибутку матеріального, отримав найцінніше — читачів.

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