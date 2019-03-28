



Будівельний скандал! Понад півсотні вкладників не можуть заселитися в придбані квартири! П’ятиповерхівка незавершена, інвестори жаліються, а представники забудовника розводять руками. Чи будуть квартири зрештою готові, та як не потрапити в таку ситуацію? Цей будинок мав бути зданий в експлуатацію ще півтора року тому. Але сьогодні ми бачимо тут лише голі стіни. Мешканців раз за разом «годували» обіцянками щодо нових строків здачі їхнього законного житла. Це — Рустам. Він, разом із дружиною, заплатив 25 тисяч доларів за двокімнатну квартиру на житломасиві Лівобережний-3. Та будівництво зупинилося ще восени. Чоловік звертався до всіх інстанцій, але марно. Серед вкладників — багатодітні сім’ї. Деякі чекають на своє житло вже більш як п’ять років. Адвокати радять майбутнім покупцям в таких ситуаціях перевіряти усе: ліцензію, дозвільні документи, наявність судовИх справ компанії-забудовника та його фінансову спроможність. Представники компанії-забудовника стверджують: пауза в будівництві була вимушеною, адже підрядник не встигав зі строками. Після його заміни — роботи продовжуються. За словами забудовників, пауз більше не буде. Робочі впораються до осені, і житло введуть в експлуатацію.

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