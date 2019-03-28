11 канал
29 марта 2019 | 03:22

Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

28 марта 2019 19:28

Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі.

19:39Видав омріяну книгу та знайшов читачів
19:32Як проголосувати виборцям, які не можуть пересуватися?
19:30В недобудові прописані шістсот сімдесят людей!
19:26Евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі
18:39«Французька весна» у Дніпрі
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Будівельний скандал!

28 марта 2019 19:36

Понад півсотні вкладників не можуть заселитися в придбані квартири! П’ятиповерхівка незавершена, інвестори жаліються, а представники забудовника розводять руками.  Чи будуть квартири зрештою готові, та як не потрапити в таку ситуацію?

Цей будинок мав бути зданий в експлуатацію ще півтора року тому. Але сьогодні ми бачимо тут лише голі стіни. Мешканців раз за разом «годували» обіцянками щодо нових строків здачі їхнього законного житла. Це — Рустам. Він, разом із дружиною, заплатив 25 тисяч доларів за двокімнатну квартиру на житломасиві Лівобережний-3. Та будівництво зупинилося ще восени. Чоловік звертався до всіх інстанцій, але марно. Серед вкладників — багатодітні сім’ї. Деякі чекають на своє житло вже більш як п’ять років. Адвокати радять майбутнім покупцям в таких ситуаціях перевіряти усе: ліцензію, дозвільні документи, наявність судовИх справ компанії-забудовника та його фінансову спроможність. Представники компанії-забудовника стверджують: пауза в будівництві була вимушеною, адже підрядник не встигав зі строками. Після його заміни — роботи продовжуються. За словами забудовників, пауз більше не буде. Робочі впораються до осені, і житло введуть в експлуатацію.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.50
 RUB   0.42
 USD   27.25
02:45Музыкальный калейдоскоп
04:45Правила жизни
05:30Автострасти с Ларисой Максименко
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+