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Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

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Як проголосувати виборцям, які не можуть пересуватися?

28 марта 2019 19:32

Проголосувати вже цієї неділі зможе кожен. У тому числі виборці, які не мають змогу пересуватися. Це літні люди, тяжкохворі, особи з інвалідністю.  Для них передбачене голосування вдома. На минулих виборах з рознесенням бюлетенів по адрЕсах була пов’язана величезна кількість порушень. Адже бланки, які потрапляють за територію дільниці — легше фальсифікувати. Наталія Володимирівна вже чотири роки як має групу інвалідності. Шістдесяти п’яти річній жінці довелося ампутувати ногу через діабет. І тепер вона не має змоги дістатись до виборчої дільниці. За Наталією наглядає її майже дев’яносторічна мати. Сама пересуватись жінка не може, тільки на візку. Як буде голосувати — ще не знає. Ніяких повідомлень та запрошень досі — не приносили. У комітеті виборців розповіли — для таких людей, як Наталія — створена окрема процедура голосування. Але спершу на виборчу дільницю треба надати документи про стан здоров’я. Після цього людина автоматично потрапляє у группу виборців, які голосують на дому. Тобто бюлетень та урну їм доправить особисто член виборчої комісії. Цей спосіб можуть використовувати не лише особи з інвалідністю — а хворі або літні люди. Однак якщо ви ще не подали заявку до дільниці — поспішіть. Дедлайн — шоста година вечора п’ятниці. Іноді ця система може схибити. Це — Наталія Кулідій. Цьогорічні вибори для неї будуть першими. І якщо б не пильність її матері — дівчина могла втратити можливість проголосувати. Адже якимось чином потрапила у списки виборців, неспроможних пересуватись. Хоча сама здорова. На дільниці лише розвели руками — мовляв, помилка. На щастя, дівчина встигла викреслити себе зі списку. Спостерігачі за виборчим процесом не вважають цей випадок спробою махінації. Мовляв, спрацювала звичайна людська неуважність. Однак ця ситуація доводить, що виборцям краще перевірити себе в списках ще до дня Х. Аби тридцять першого березня не бігати по судах, щоб довести своє право на волевиявлення.

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