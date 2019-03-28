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29 марта 2019 | 03:21

Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

28 марта 2019 19:28

Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі.

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В недобудові прописані шістсот сімдесят людей!

28 марта 2019 19:30

За три дні до виборів з’ясувалося, що в недобудованому приватному будинку на околиці Дніпра прописані шістсот сімдесят людей! Всі вони вже зареєстровані на місцевій дільниці як виборці.  Наші кореспонденти побували на вулиці Полуничній, де й знаходиться будинок-рукавичка та з’ясували всі подробиці.

Ось такий він — будинок, де прописані аж 670 людей. До нього не те, що комунікації не підведені — навіть вікон та дверей немає! У районному відділі реєстрації запевняють: про те, що в недобудованому будинку на вулиці Полуничній, 4 прописані 670 людей, знають від початку дві тисячі вісімнадцятого. Торік зверталися до поліції та міськради, проте жодних порушень у цьому ані правоохоронці, ані чиновники не побачили. Втім, після звернення журналістів, поліція вирішила ще раз перевірити інформацію. Юристи ж кажуть: такі випадки непоодинокі. І схожі на спробу виборчої фальсифікації. Якщо так — притягнути порушників до відповідальності вкрай важко. Адже за законом людина має право реєструвати у своєму помешканні стільки осіб, скільки вважає за потрібне. Якщо ж власник будинку не знає, що в його помешканні зареєстровано стільки людей — це серйозне порушення закону. Втім, наразі жодної інформації про те, кому належить недобудова на вулиці Полуничній, 4 — немає.

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