



В недобудові прописані шістсот сімдесят людей! За три дні до виборів з’ясувалося, що в недобудованому приватному будинку на околиці Дніпра прописані шістсот сімдесят людей! Всі вони вже зареєстровані на місцевій дільниці як виборці. Наші кореспонденти побували на вулиці Полуничній, де й знаходиться будинок-рукавичка та з’ясували всі подробиці. Ось такий він — будинок, де прописані аж 670 людей. До нього не те, що комунікації не підведені — навіть вікон та дверей немає! У районному відділі реєстрації запевняють: про те, що в недобудованому будинку на вулиці Полуничній, 4 прописані 670 людей, знають від початку дві тисячі вісімнадцятого. Торік зверталися до поліції та міськради, проте жодних порушень у цьому ані правоохоронці, ані чиновники не побачили. Втім, після звернення журналістів, поліція вирішила ще раз перевірити інформацію. Юристи ж кажуть: такі випадки непоодинокі. І схожі на спробу виборчої фальсифікації. Якщо так — притягнути порушників до відповідальності вкрай важко. Адже за законом людина має право реєструвати у своєму помешканні стільки осіб, скільки вважає за потрібне. Якщо ж власник будинку не знає, що в його помешканні зареєстровано стільки людей — це серйозне порушення закону. Втім, наразі жодної інформації про те, кому належить недобудова на вулиці Полуничній, 4 — немає.

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