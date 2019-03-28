11 канал
29 марта 2019 | 03:21

Евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі Евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі

28 марта 2019 19:26

Евакуювали «Пасаж» — на центральній площі та «Наутілус», що на вулиці Калиновій. Близько шостої вечора до ДСНС надійшов виклик про замінування обох будівель.

19:39Видав омріяну книгу та знайшов читачів
19:36Будівельний скандал!
19:32Як проголосувати виборцям, які не можуть пересуватися?
19:30В недобудові прописані шістсот сімдесят людей!
18:39«Французька весна» у Дніпрі
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Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

28 марта 2019 19:28

Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі. Але ані у міськраді, ані у Держслужбі з надзвичайних ситуацій допомогти нам не змогли. Пояснили це тим, що перевірити АЗС зненацька вони не можуть. Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику: за неофіційними даними в області працює майже півтори сотні нелегальних газових заправок. Мова йде про так звані модульні станції, що час від часу перевозять з місця на місце. Це дозволяє їхнім власникам уникати перевірок на пожежну безпеку.

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