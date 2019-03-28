



Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі. Але ані у міськраді, ані у Держслужбі з надзвичайних ситуацій допомогти нам не змогли. Пояснили це тим, що перевірити АЗС зненацька вони не можуть. Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику: за неофіційними даними в області працює майже півтори сотні нелегальних газових заправок. Мова йде про так звані модульні станції, що час від часу перевозять з місця на місце. Це дозволяє їхнім власникам уникати перевірок на пожежну безпеку.

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