



Евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі Евакуювали «Пасаж» — на центральній площі та «Наутілус», що на вулиці Калиновій. Близько шостої вечора до ДСНС надійшов виклик про замінування обох будівель. Тож людей попросили терміново покинути приміщення. відомо, що на місті працюють вибухотехніки.

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