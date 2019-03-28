11 канал
29 марта 2019 | 03:22

Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику Рятувальники ж повідомили приголомшливу статистику

28 марта 2019 19:28

Як відомо, напередодні у Кропивницькому на газовій заправці пролунали одразу декілька потужних вибухів. У повітря злетіли три автоцистерни з газом, постраждали четверо людей. Сьогодні наші кореспонденти вирішили перевірити, в якому ж стані знаходяться подібні заправки у Дніпрі.

19:39Видав омріяну книгу та знайшов читачів
19:36Будівельний скандал!
19:32Як проголосувати виборцям, які не можуть пересуватися?
19:30В недобудові прописані шістсот сімдесят людей!
18:39«Французька весна» у Дніпрі
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Евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі

28 марта 2019 19:26

Евакуювали «Пасаж» — на центральній площі та «Наутілус», що на вулиці Калиновій. Близько шостої вечора до ДСНС надійшов виклик про замінування обох будівель.  Тож людей попросили терміново покинути приміщення. відомо, що на місті працюють вибухотехніки.

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