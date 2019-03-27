11 канал
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Навіть фотографуватися в кабінці - неможна Навіть фотографуватися в кабінці — неможна

27 марта 2019 18:31

Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять.

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«Французька весна» у Дніпрі

27 марта 2019 18:39

Яка б не була весна, в Україні вона шістнадцять років поспіль трохи — французька. Фестиваль з такою назвою знов здивує та розважить мешканців Дніпра.  Які виставки, концерти та незвичайні вуличні вистави відбудуться цього разу.

За шістнадцять років, що розквітає цей проект, в Дніпрі знають — у квітні обов’язково відбудеться щось цікаве. Знов буде багато спілкування, виставок, вистав та концертів. Тріо Венсана Буржекса вже знайоме нашим шанувальникам музичного драйву за торішнім «Джазом на Дніпрі». Але саме під час фестивалю «Французька весна» музиканти представлять свій новий альбом. Концерт відбудеться 5 квітня у залі філармонії. Музика надасть емоційний, звуковий старт фестивалю, — сподіваються організатори. Французька атташе вважає, що фестиваль нас ще більш об’єднає. На це парадоксальним чином спрямована й виставка «Стіни між людьми» Олександри Новоселофф. Авторка спеціально фотографувала ці стіни й людей, які поряд з ними мешкають. Проект можна буде побачити у музеї Літературне Придніпров’я з 9-го квітня. Історичний музей покаже «Французький слід в історії України» Цікаву версію взаємовідносин країн у 18—19 століттях представлять із 10 квітня. Відлетіти у світ кіно можна буде під час довгої ночі з 19-го на 20 квітня. Це традиційний кіномарафон. Одну з його зупинок присвятять композитору Мішелю Леграну. А перед кіно, на площі Героїв Майдану відбудеться дещо, чого в Дніпрі ще не бачили. Культурний сюрприз — це вулична вистава «Три тотеми». На площі з’являться гігантські фігури. Вони будуть рухатися поміж людей, танцювати та навіть спілкуватися із перехожими. Зрозуміти природу дивних істот можна буде тільки наблизившись до них. Французька карнавальна традиція, музична культура, образотворче та кіномистецтво це те, що додасть кольорів нашій дніпровській весні. До речі, фестиваль охоплює десять міст країни.

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