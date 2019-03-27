



Регіональні проблеми вирішує молодь Цей лозунг сьогодні лунав у стінах університету імені Нобеля. Студенти та школярі Дніпра представили свої проекти розв’язання гострих проблем міста та області. У журі — депутати та чиновники. Найкращі ідеї мають шанс бути реалізованими. Презентації слухали і наші журналісти. Вісім команд юних інтелектуалів — під одним дахом. Ця молодь останні два місяці працювала над соціальними та інфраструктурними проблемами. Свою презентацію мають й учні міського юридичного ліцею. Вони розробили проект реставрації головного вокзалу Дніпра. Ініціатором конгресу став студент та голова парламенту університету імені Альфреда Нобеля. Юнак розповідає — ідея прийшла ще у вересні минулого року. Тоді й провели перший, відбірковий етап конкурсу. У журі — обласні депутати та представники громадських організацій. вони мають відшукати та підтримати проекти, які — на їхню думку — можна втілити у життя. Переможців конгресу керівництво області запросить на комісію з будівництва та благоустрою. Там їхній проект намагатимуться втілити у життя. Також організатори планують розширити свій проект та у наступного разу провести конгрес серед молоді усієї області.

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