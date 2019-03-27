11 канал
28 марта 2019 | 09:48

Навіть фотографуватися в кабінці - неможна Навіть фотографуватися в кабінці — неможна

27 марта 2019 18:31

Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять.

18:39«Французька весна» у Дніпрі
18:36Скло, недопалки, пластик та капронові колготки
18:34Шість мільйонів гривень на ремонт фонтанів
18:28У місті набирає обертів конфлікт через «Дніпровські хвилі»
18:54Головна інтрига «Січеславни -2019» розкрита!
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Регіональні проблеми вирішує молодь

27 марта 2019 18:38

Цей лозунг сьогодні лунав у стінах університету імені Нобеля. Студенти та школярі Дніпра представили свої проекти розв’язання гострих проблем міста та області.  У журі — депутати та чиновники. Найкращі ідеї мають шанс бути реалізованими. Презентації слухали і наші журналісти.

Вісім команд юних інтелектуалів — під одним дахом. Ця молодь останні два місяці працювала над соціальними та інфраструктурними проблемами. Свою презентацію мають й учні міського юридичного ліцею. Вони розробили проект реставрації головного вокзалу Дніпра. Ініціатором конгресу став студент та голова парламенту університету імені Альфреда Нобеля. Юнак розповідає — ідея прийшла ще у вересні минулого року. Тоді й провели перший, відбірковий етап конкурсу. У журі — обласні депутати та представники громадських організацій. вони мають відшукати та підтримати проекти, які — на їхню думку — можна втілити у життя. Переможців конгресу керівництво області запросить на комісію з будівництва та благоустрою. Там їхній проект намагатимуться втілити у життя. Також організатори планують розширити свій проект та у наступного разу провести конгрес серед молоді усієї області.

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