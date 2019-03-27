11 канал
28 марта 2019 | 09:48

Навіть фотографуватися в кабінці - неможна Навіть фотографуватися в кабінці — неможна

27 марта 2019 18:31

Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять.

18:39«Французька весна» у Дніпрі
18:38Регіональні проблеми вирішує молодь
18:34Шість мільйонів гривень на ремонт фонтанів
18:28У місті набирає обертів конфлікт через «Дніпровські хвилі»
18:54Головна інтрига «Січеславни -2019» розкрита!
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Скло, недопалки, пластик та капронові колготки

27 марта 2019 18:36

Сто мішків такого мотлоху назбирали волонтери на нікопольській дамбі. Шістдесят небайдужих городян змогли звільнити від сміття лише прибережну зону Каховського водосховища.  Про очищення дна лишається тільки мріяти, бо у місті не має водолазів. Про екологічний флешмоб — далі наш власний нікопольський кореспондент. Узбережжя Каховського водосховища зараз нагадує сміттєзвалище. На прибирання відгукнулися десятки городян. Серед них — рибалки та активна молодь Нікополя. Організувало акцію місцеве Держрибагентство. Недопалки, пляшки та пакети викидають відпочивальники. Люди смітять, бо не вистачає баків. І найголовніше — на дамбі взагалі немає туалету. Один сміттєвий бак таки вдалося знайти. Проте він забитий доверху, бо мотлох давно не вивозили. Цього разу активісти змогли почистити тільки частину дамби. Під час цієї акції лише у Нікополі — вивезли більше сотні мішків непотребу. Подібний суботник активісти обов’язково планують повторити.

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