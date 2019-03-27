



Скло, недопалки, пластик та капронові колготки Сто мішків такого мотлоху назбирали волонтери на нікопольській дамбі. Шістдесят небайдужих городян змогли звільнити від сміття лише прибережну зону Каховського водосховища. Про очищення дна лишається тільки мріяти, бо у місті не має водолазів. Про екологічний флешмоб — далі наш власний нікопольський кореспондент. Узбережжя Каховського водосховища зараз нагадує сміттєзвалище. На прибирання відгукнулися десятки городян. Серед них — рибалки та активна молодь Нікополя. Організувало акцію місцеве Держрибагентство. Недопалки, пляшки та пакети викидають відпочивальники. Люди смітять, бо не вистачає баків. І найголовніше — на дамбі взагалі немає туалету. Один сміттєвий бак таки вдалося знайти. Проте він забитий доверху, бо мотлох давно не вивозили. Цього разу активісти змогли почистити тільки частину дамби. Під час цієї акції лише у Нікополі — вивезли більше сотні мішків непотребу. Подібний суботник активісти обов’язково планують повторити.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



