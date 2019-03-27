



Шість мільйонів гривень на ремонт фонтанів Комунальники почали активну підготовку водних споруд Дніпра до старту сезону. Цьогоріч працюватимуть усі дванадцять міських фонтанів. Які з них відреставрують та коли наповнять водою? Фонтан «Муза». Тут підрядники вже почали роботи. Підлогу щойно залили бетоном. А щоб погода не заважала, зверху усе це накрили ось такою захисною плівкою. Фонтан поруч із театром Опери та балету. Він — один з трьох, що реставрують цього року. Так само лагодитимуть гідроізоляцію «Каскаду», який розташовано на оглядовому майданчику в парку Шевченка. До списків на реконструкцію потрапив й відомий «Поріг ревучий» — на Монастирському острові. До ладу мають привести ще 9 міських фонтанів. Там роботи обмежаться техобслуговуванням та поточним ремонтом електрики. На все це з міського бюджету виділили аж 6 мільйонів гривень. Містяни такі ініціативи підтримують. Майже всі фонтани мають запрацювати вже за два тижні. Милуватися їхньою красою можна буде щодня з восьмої ранку до восьмої вечора.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



