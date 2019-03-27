11 канал
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Навіть фотографуватися в кабінці - неможна Навіть фотографуватися в кабінці — неможна

27 марта 2019 18:31

Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять.

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Шість мільйонів гривень на ремонт фонтанів

27 марта 2019 18:34

Комунальники почали активну підготовку водних споруд Дніпра до старту сезону. Цьогоріч працюватимуть усі дванадцять міських фонтанів.  Які з них відреставрують та коли наповнять водою?

Фонтан «Муза». Тут підрядники вже почали роботи. Підлогу щойно залили бетоном. А щоб погода не заважала, зверху усе це накрили ось такою захисною плівкою. Фонтан поруч із театром Опери та балету. Він — один з трьох, що реставрують цього року. Так само лагодитимуть гідроізоляцію «Каскаду», який розташовано на оглядовому майданчику в парку Шевченка. До списків на реконструкцію потрапив й відомий «Поріг ревучий» — на Монастирському острові. До ладу мають привести ще 9 міських фонтанів. Там роботи обмежаться техобслуговуванням та поточним ремонтом електрики. На все це з міського бюджету виділили аж 6 мільйонів гривень. Містяни такі ініціативи підтримують. Майже всі фонтани мають запрацювати вже за два тижні. Милуватися їхньою красою можна буде щодня з восьмої ранку до восьмої вечора.

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