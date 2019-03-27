



Навіть фотографуватися в кабінці — неможна Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять. А ви знали, що усі ці люди, що пропонують листівки та програми кандидатів на посаду Президента, мають працювати безкоштовно? Будь яка оплата роботи агітаторів дорівнюється до підкупу виборців. І карається штрафом. Багато речей, які українським виборцям вдаються звичними — насправді — поза законом. Ось такими селфі з бюлетенями під час минулих виборів ряснів чи не весь фейсбук. Та як виявилося — це не законно. І у цьому році за звичайне фото на дільниці загрожує кримінальне провадження. Не лише селфі, а й будь-яка відео-та фотозйомка на виборчій дільниці — заборонена. Право знімати мають лише журналісти та офіційні спостерігачі. Якщо ж ви вирішити забрати бюлетень як сувенір, — чекайте обвинувачення у махінаціях. Порушити виборчі правила можна навіть на етапі вкидання бланку до виборчої скриньки. Кримінальна відповідальність — і у разі голосування за іншу особу. Кожна людина вправі заповнювати лише персональний бюлетень. Окрема стаття також чекає за підкуп виборців. Порушником закону вважається й та особа, яка прийняла злощасну гречку від махінаторів. Та на один день весь цей вир передвиборчих перегонів — згасне. У суботу, переддень голосування, усі штаби мають прибрати рекламу кандидатів та припинити будь-яку агітацію. За порядком у цей час як і тридцять першого березня — посилено слідкуватимуть правоохоронці. І такі міри — небезпідставні. Кожного дня стає відомо про десятки порушень агітаційної кампанії. Протягом президентських перегонів правоохоронці України зафіксували вже понад три з половиною тисячі таких епізодів. З них — близько двохсот кваліфікували як кримінальні. Чи покарають порушників виборчого законодавства — питання. Адже на минулих президентських, парламентських та місцевих перегонах копи розслідували тисячу подібних інцидентів. До суду ж дійшло — лише дев’яносто.

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