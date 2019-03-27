Від унікального монументу лишилися самісінькі руїни. Працівники, що проводили демонтаж, не можуть надати жодних дозвільнИх документів. Міські чиновники за зруйновану пам’ятку погрожують їм прокуратурою. Тож хто та навіщо пригнав важку техніку до спорткомплексу «Метеор», дізнавалися наші кореспонденти.
Тридцять першого березня Україна обиратиме нового гаранта. Правил та обмежень — як під час голосування так і передвиборчої агітації — стало ще більше. Зробити вибір за іншу людину — не вийде. А якщо й спробуєте — чекайте на кримінальну справу. Приймати гречку або інші продукти за продаж свого хрестику у бюлетені — правоохоронці теж не радять.
А ви знали, що усі ці люди, що пропонують листівки та програми кандидатів на посаду Президента, мають працювати безкоштовно? Будь яка оплата роботи агітаторів дорівнюється до підкупу виборців. І карається штрафом. Багато речей, які українським виборцям вдаються звичними — насправді — поза законом. Ось такими селфі з бюлетенями під час минулих виборів ряснів чи не весь фейсбук. Та як виявилося — це не законно. І у цьому році за звичайне фото на дільниці загрожує кримінальне провадження. Не лише селфі, а й будь-яка відео-та фотозйомка на виборчій дільниці — заборонена. Право знімати мають лише журналісти та офіційні спостерігачі. Якщо ж ви вирішити забрати бюлетень як сувенір, — чекайте обвинувачення у махінаціях. Порушити виборчі правила можна навіть на етапі вкидання бланку до виборчої скриньки. Кримінальна відповідальність — і у разі голосування за іншу особу. Кожна людина вправі заповнювати лише персональний бюлетень. Окрема стаття також чекає за підкуп виборців. Порушником закону вважається й та особа, яка прийняла злощасну гречку від махінаторів. Та на один день весь цей вир передвиборчих перегонів — згасне. У суботу, переддень голосування, усі штаби мають прибрати рекламу кандидатів та припинити будь-яку агітацію. За порядком у цей час як і тридцять першого березня — посилено слідкуватимуть правоохоронці. І такі міри — небезпідставні. Кожного дня стає відомо про десятки порушень агітаційної кампанії. Протягом президентських перегонів правоохоронці України зафіксували вже понад три з половиною тисячі таких епізодів. З них — близько двохсот кваліфікували як кримінальні. Чи покарають порушників виборчого законодавства — питання. Адже на минулих президентських, парламентських та місцевих перегонах копи розслідували тисячу подібних інцидентів. До суду ж дійшло — лише дев’яносто.