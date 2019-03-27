



У місті набирає обертів конфлікт через «Дніпровські хвилі» Від унікального монументу лишилися самісінькі руїни. Працівники, що проводили демонтаж, не можуть надати жодних дозвільнИх документів. Міські чиновники за зруйновану пам’ятку погрожують їм прокуратурою. Тож хто та навіщо пригнав важку техніку до спорткомплексу «Метеор», дізнавалися наші кореспонденти. Скульптура «Дніпровські хвилі» сьогодні практично повністю зруйнована. На території довкола працюють кілька одиниць техніки, а от саму скульптуру комунальні служби планують вивезти, для того, щоб її можна було найближчим часом відновити. Із самого ранку — тут працює поліція. Подальше руйнування скульптури вдалося зупинити. Зараз біля майданчика знаходиться муніципальна варта. Знесені фрагменти вже почали транспортувати, їх зберігатимуть на комунальних складах. А незабаром планують перевезти й вцілілу частину монументу. Пам’ятку можна буде повністю відновити, запевняють фахівці. Думки ж дніпрян з приводу знесення — розділилися. Навіщо зруйнували «Дніпровські хвилі» й що саме будуватимуть на цій території, — достеменно не відомо. У міській раді наполягають, що ці дії незаконні. Сама територія знаходиться у державній власності й підпорядкована Південмашу. А монумент не має офіційного статусу пам’ятки, тож відповідає за нього завод. У міській раді знесення скульптури називають вандалізмом і планують передати цю справу правоохоронцям. «Дніпровські хвилі» з’явилися у місті у 1985 році. Це була унікальна абстрактна мозаїчна скульптура. Автор — видатний монументаліст Ернест Котков. Його творінням також є скульптура «Метеорит» біля Льодового палацу.

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