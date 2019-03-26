11 канал
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За кермом велосипеда - неначе на смузі перешкод За кермом велосипеда — неначе на смузі перешкод

26 марта 2019 18:41

З настанням весни у місті розпочався велосезон. Однак, ті, хто обирає два колеса замість чотирьох — ризикують. Адже на них чекають розтрощені дощоприймачі, побиті дороги та автовласники, які не вважають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху.

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Головна інтрига «Січеславни -2019» розкрита!

26 марта 2019 18:54

Названі переможці двадцять сьомого фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я.  Перед цим журі переглянуло двадцять п’ять прем’єрних вистав у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам’янському та Запоріжжі. Статуетки «Січеславни» і грошові премії потрапили до рук володарів. І все це присвятили Міжнародному Дню театру.

У пошуках прекрасного, журі довелося багато поїздити. Вистави треба було дивитися на рідних майданчиках. Це умови конкурсу. Оцінювали нові сценічні твори за головними критеріями: сучасна театральна мова та професійність гри акторів. У номінації «краща чоловіча роль другого плану» несподівано назвали переможцями аж шістьох акторів театру драми та комедії за ролі скоморохів у виставі «Про Федота…». Таке теж буває. Далі призери виходили поодинці. Ігор Кирильчатенко з театру Шевченка, за працю у виставі «Війни немає» та Ганна Миронова за роль у виставі «Ответка,ua» Запорізького театру «Vie» названі кращими акторами. За кращу режисуру виставі «Дядечків сон» нагородили Вікторію Чернову, Володимира Миколюка — за кращу сценографію. Композитора Андрія Бесіду за музику до історії про «Лисичку-сестричку та Вовка-панібрата» Запорізького театру ляльок. Звичайно, вражали вистави для дітей. Для невеличкого колективу Дніпровського міського театру ляльок це дуже важлива перемога. Почуття переповнюють директора й він робить правильну мізансцену для інтерв’ю. А режисер від хвилювання переходить на французьку. Що ж стосується володаря Гран-прі у номінації «вистава для дорослих», то це справжня перемога нової режисури. Павло Гатілов зробив виставу «Гравці» у Дніпропетровському молодіжному театрі за підтримки його директора та художнього керівника. Який правильно розуміє, що театр повинен розвиватися. Не лише прості глядачі, а й колеги за цехом зацікавилися сьогоднішнім молодіжним театром в якому, до речі, вже дві вистави за Гоголем. Гран-прі доповнюються преміями у двадцять п’ять тисяч гривень кожному театру. На те він і конкурс. На цьому завершилася «Січеславна-2019». Щоб продовжити роботу над наступними прем’єрами, які обіцяють показати вже у цьому році.

 

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