11 канал
27 марта 2019 | 12:16

За кермом велосипеда - неначе на смузі перешкод За кермом велосипеда — неначе на смузі перешкод

26 марта 2019 18:41

З настанням весни у місті розпочався велосезон. Однак, ті, хто обирає два колеса замість чотирьох — ризикують. Адже на них чекають розтрощені дощоприймачі, побиті дороги та автовласники, які не вважають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху.

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Зберегти рибу у річках

26 марта 2019 18:52

На Дніпропетровщині починається операція «Нерест». З першого квітня до дев’ятого червня на водоймах не дозволяється ловити рибу сітками та іншим забороненим знаряддям.  У місцях, позначенних на сайті рибнагляду, можна рибалити законно, проте — лише однією вудкою. Найбільше клопоту завдають браконьєри, котрих не лякають навіть суттєві штрафи — від вісімдесяти п’яти гривень за рибину. Збитки від їхньої діяльності минулого року сягнули двадцяти семи мільйонів гривень. Утім, кажуть експерти, через підвищену увагу поліції та громадськості, браконьєрів поменшало.

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