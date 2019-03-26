



Зберегти рибу у річках На Дніпропетровщині починається операція «Нерест». З першого квітня до дев’ятого червня на водоймах не дозволяється ловити рибу сітками та іншим забороненим знаряддям. У місцях, позначенних на сайті рибнагляду, можна рибалити законно, проте — лише однією вудкою. Найбільше клопоту завдають браконьєри, котрих не лякають навіть суттєві штрафи — від вісімдесяти п’яти гривень за рибину. Збитки від їхньої діяльності минулого року сягнули двадцяти семи мільйонів гривень. Утім, кажуть експерти, через підвищену увагу поліції та громадськості, браконьєрів поменшало.

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