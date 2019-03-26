



Жінку врятував собака, навчений знаходити людей по диханню Вчора ми розповідали про щасливий порятунок безвісти зниклої Ленури Леванової, яку через три доби після пропажі знайшли в колодязі. Відшукати жінку вдалося волонтеру зі спеціально вивченим псом. Наразі пенсіонерка вже вдома. Оговтується від того, що довелося пережити. Наша знімальна група поспілкувалася з родичами жінки, а також з власником собаки, який без перебільшення — врятував їй життя. В обідню перерву жінка вийшла в магазин за їжею. Повертатись вирішила навпростець — через захаращену посадку. Не втрималась на крутому земляному спуску і впала у відкритий колодязь. Стурбовані загадковим зникнення колеги повідомили родичів. І лише на третій день, коли надії побачити пенсіонерку живою маже не було, з’явилось диво на ім’я Спаркі. Аж у Павлограді родичі знайшли кінологів-волонтерів з унікальною бельгійською вівчаркою — Спаркі. Собака-рятівниця — одна з небагатьох в Україні — спеціально навчена розшукувати живих людей за диханням. Те, що родичам та копам не вдалось за три дні, Спаркі зробила миттєво. Знесилену пенсіонерку на глибині 4-х метрів розшукала усього за 10 хвилин. З переламом ребра, численними забоями, переохолодженням, але живу — з глибокого колодязя пенсіонерку витягували рятувальники. Чи пережила б жінка ще одну холодну ніч під землею — питання. Спочатку її шпиталізували, але нині вона вже вдома. Родичі просять не турбувати бабусю і невтомно дякують усім рятівникам! Особливо хвостатій Спаркі! Кінологи просять усіх, хто розшукує зниклих родичів — звертатись до них якнайшвидше. Бо саме це — гарантія знайти людину живою!

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