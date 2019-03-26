11 канал
27 марта 2019 | 12:17

За кермом велосипеда - неначе на смузі перешкод За кермом велосипеда — неначе на смузі перешкод

26 марта 2019 18:41

З настанням весни у місті розпочався велосезон. Однак, ті, хто обирає два колеса замість чотирьох — ризикують. Адже на них чекають розтрощені дощоприймачі, побиті дороги та автовласники, які не вважають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху.

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Не маєш документів — не працюй

26 марта 2019 18:47

У Дніпрі ліквідували два незаконно встановлених гаражі. В одному з них приймали вторинну сировину, у другому — металобрухт.  З кінця минулого року інспекція з благоустрою встигла прибрати близько сімдесяти гаражів, власники яких не оформили необхідних паперів. Усього ж таких споруд у місті близько чотирнадцяти тисяч.

Ось ця жінка ледь не в розпачі. Вона регулярно приходила до пункту прийому макулатури. Разом із нею цього ранку прийшли ще два постійних клієнти. Заробити тут копійчину ходили здебільшого пенсіонери з району. Носити пакети в інші місця їм складно через вік та стан здоров’я. Та й де знаходяться ті пункти, тим більше офіційні, вони не знають. Сюди ж зносили макулатуру, вироби з поліестеру та пляшки. Далі отримане йшло на переробку. Про ліквідацію гаража чоловік знав. Каже: хотів би відкрити пункт законно, однак для цього необхідно мати земельну ділянку. А от власник сусідньої споруди, де за словами комунальників, приймали металобрухт, на ліквідацію не з’явився. Після себе залишив лише мотлох. Чоловік каже: у Дніпрі є точки прийому брухту та вторсировини, які працюють законно. Однак їхні адреси він не пам’ятає. Для пенсіонерів та безхатченків, які гнуть спини і шукають джерело заробітку по смітниках, пошук адрес в інтернеті — то дуже цінна порада. Тим не менш, ліквідація незаконних гаражів у Дніпрі буде продовжена.

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