



Не маєш документів — не працюй У Дніпрі ліквідували два незаконно встановлених гаражі. В одному з них приймали вторинну сировину, у другому — металобрухт. З кінця минулого року інспекція з благоустрою встигла прибрати близько сімдесяти гаражів, власники яких не оформили необхідних паперів. Усього ж таких споруд у місті близько чотирнадцяти тисяч. Ось ця жінка ледь не в розпачі. Вона регулярно приходила до пункту прийому макулатури. Разом із нею цього ранку прийшли ще два постійних клієнти. Заробити тут копійчину ходили здебільшого пенсіонери з району. Носити пакети в інші місця їм складно через вік та стан здоров’я. Та й де знаходяться ті пункти, тим більше офіційні, вони не знають. Сюди ж зносили макулатуру, вироби з поліестеру та пляшки. Далі отримане йшло на переробку. Про ліквідацію гаража чоловік знав. Каже: хотів би відкрити пункт законно, однак для цього необхідно мати земельну ділянку. А от власник сусідньої споруди, де за словами комунальників, приймали металобрухт, на ліквідацію не з’явився. Після себе залишив лише мотлох. Чоловік каже: у Дніпрі є точки прийому брухту та вторсировини, які працюють законно. Однак їхні адреси він не пам’ятає. Для пенсіонерів та безхатченків, які гнуть спини і шукають джерело заробітку по смітниках, пошук адрес в інтернеті — то дуже цінна порада. Тим не менш, ліквідація незаконних гаражів у Дніпрі буде продовжена.

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