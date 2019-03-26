



За кермом велосипеда — неначе на смузі перешкод З настанням весни у місті розпочався велосезон. Однак, ті, хто обирає два колеса замість чотирьох — ризикують. Адже на них чекають розтрощені дощоприймачі, побиті дороги та автовласники, які не вважають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху. Про небезпеки, здатні скрутити в ріг залізного коня та скалічити його власника — розкажемо далі. Владислав — зятятий велосипедист уже сім років. Завдяки щоденному пересуванню велосипедом знає усі небезпеки на своєму шляху. Наприклад — дощоприймачі. У нашому місті в них запросто можна загубити колеса. Аби міськрада звернула увагу на ці пастки, велосипедисти писали звернення до дніпровських чиновників. Однак, ті їхньої стурбованості не поділяють:«Фахівцями КП „Гідроспоруди“ постійно проводяться обстеження та обслуговування дощоприймальних камер на магістралях міста. Виконують їх заміну при пошкодженні на нові, які не створюють загроз велосипедистам, і відповідають затвердженим стандартам». Найстрашніше починається, щойно виїжджаєш на проїжджу частину, — кажуть велосипедисти. Адже в Дніпрі немає спеціальної розмітки, а інколи й водійська етика — відсутня. Тож ми вирішили поставити експеримент — перевірити автолюбителів на готовність поступитися дорогою. І перетнути звичайне перехрестя. Тринадцять секунд залишається, і от як раз виникає стандартна ситуація: от я не знаю, ця людина мене зараз пропустить чи ні? Насправді мені вже час рушати. Ще ж і надто — продовжують повертати на червоний уже навіть ці машини, ці стоять, пропускають їх, і я все одно був вимушений виїхати на другу полосу, все одно порушивши правила, навіть намагаючись їхати по правилах. Тож банальне перехрестя виявилося справжнім випробуванням із ризиком для життя. Однак автомобілісти нарікають на велосипедистів. Ті, на погляд водіїв, не знають правил дорожнього руху. Та здавалося б, навіщо взагалі ризикувати й виїжджати на непристосовану дорогу, якщо їздити можна велодоріжками? От тільки у нашому місті їх всього декілька. Вони або недобудовані, або становлять собою просто відрізок асфальту. Ось ця велодоріжка на проспекті Яворницького розрахована лише на катання колами. До пересування містом вона зовсім не адаптована. По її закінченню починається дорога, на якій зовсім немає розмітки для велосипедистів. Хоча у Дніпрі розвиток веломережі розпочався ще у 2016 році. Коментувати результати своєї роботи у міськраді відмовились, мовляв, розповідати нічого. Та, попри непристосованість міста, велолюбителі повинні пам’ятати й про свої обов’язки. Усі вони прописані у правилах дорожнього руху. Фахівець нагадує: велосипедисти так само несуть адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил. Патрульна нагадує: у випадку ДТП саме велосипедист наражається на найбільшу небезпеку. Тож не розраховуйте на ввічливих та досвідчених водіїв. Сів за кермо велосипеда — переконайтеся, що знаєте, як діяти у будь-якій ситуації.

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