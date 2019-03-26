



Судова справа проти Олександра Пугачова добігає кінця Судовий розгляд справи по розстрілу патрульних поліцейських Дніпра Артема Кутушева та Ольги Макаренко продовжується третій рік. На лаві підсудних — колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов. Він, як і раніше, своєї провини не визнає та відмовляється давати свідчення проти себе. Доказова база повна й неспростовна, запевняють прокурори. В них навіть є свідчення самої вбитої патрульної — після смертельного поранення вона знаходилася при тямі і змогла вказати на вбивцю. Проте, адвокат підсудного Олександра Пугачова і сьогодні намагався затягнути справу клопотаннями. Цього разу захисник Пугачова просив виключити певні докази та висновки експертів. Судді зазначили, що обов’язково все перевірятимуть під час ухвалення вироку, втім сьогодні клопотання не задовольнили. Адвокат підсудного не здавався: звернувся з проханням змінити тимчасовий запобіжний захід на домашній арешт. Проте, й тут невдача: після наради з присяжними, головуючий суддя вирішив: Пугачова продовжать тримати під вартою. Також було вирішено нарешті перейти до дебатів. Не виключено, що це останнє засідання перед оголошенням вироку, якого вже два з половиною роки чекають близькі загиблих правоохоронців. Нагадаємо : двадцять п’ятого вересня дві тисячі шістнадцятого року Олександр Пугачов розстріляв двох поліцейських — Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Справу розглядає суд присяжних. Звинувачують Пугачова за кількома статтями. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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