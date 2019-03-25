11 канал
26 марта 2019 | 09:43

Щасливий порятунок! Щасливий порятунок!

25 марта 2019 18:43

Три доби у Дніпрі шукали 67-річну Ленуру Леванову, що вийшла до магазину в обідню перерву і зникла безвісти. Рідні обійшли весь район, де пропала жінка, втім безрезультатно. Звернулися до волонтера з спеціально вивченим псом. Собака одразу ж взяв слід та таки знайшов пропажу! Виявилося, Ленура впала у відкритий колодязь і пробула там майже три доби.

18:48Тринадцять фестивалів на рік!
18:46Національній гвардії України — 5 років
18:45Газівники непокояться
18:38Шалені цифри в платіжках за тепло
18:44Нові інструменти для нових звершень
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Від класики до пісень ромів

25 марта 2019 18:52

Повний спектр мистецтва співу був представлений на фестивалі хорових колективів «Дніпровські візерунки».  Організував цей зорепад дніпровський коледж культури та мистецтв. Ознакою того, що фестиваль хорового вокалу прижився є те, що зараз на нього з’їхалося більше учасників ніж торік. Бо це можливість виступити та отримати поради від корифеїв. У коледжі не приховують, що цей захід дозволяє привабити до закладу талановиту молодь. Щоправда, багато учасників ще не думають кудись поступати. Поки просто співають. Не у всіх однаково гарно виходить. Але сьогодні вокальний жанр підкорює молодь, неважливо в якій сільській або міській музичній школі навчаються діти мистецтву співу. Народній культурі притаманна різноманітність, вважають керівники невеличких колективів у селах. Так, у селі Покровському обирають для творчості те, що виконавцям дуже подобається й напевно викликає емоції у слухачів. І такі виступи стають відкриттями фестивалей. Принаймні, у своєму жанрі - народно-естрадно-запальному.

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