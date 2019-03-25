



Від класики до пісень ромів Повний спектр мистецтва співу був представлений на фестивалі хорових колективів «Дніпровські візерунки». Організував цей зорепад дніпровський коледж культури та мистецтв. Ознакою того, що фестиваль хорового вокалу прижився є те, що зараз на нього з’їхалося більше учасників ніж торік. Бо це можливість виступити та отримати поради від корифеїв. У коледжі не приховують, що цей захід дозволяє привабити до закладу талановиту молодь. Щоправда, багато учасників ще не думають кудись поступати. Поки просто співають. Не у всіх однаково гарно виходить. Але сьогодні вокальний жанр підкорює молодь, неважливо в якій сільській або міській музичній школі навчаються діти мистецтву співу. Народній культурі притаманна різноманітність, вважають керівники невеличких колективів у селах. Так, у селі Покровському обирають для творчості те, що виконавцям дуже подобається й напевно викликає емоції у слухачів. І такі виступи стають відкриттями фестивалей. Принаймні, у своєму жанрі - народно-естрадно-запальному.

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