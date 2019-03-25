11 канал
26 марта 2019 | 09:43

Щасливий порятунок! Щасливий порятунок!

25 марта 2019 18:43

Три доби у Дніпрі шукали 67-річну Ленуру Леванову, що вийшла до магазину в обідню перерву і зникла безвісти. Рідні обійшли весь район, де пропала жінка, втім безрезультатно. Звернулися до волонтера з спеціально вивченим псом. Собака одразу ж взяв слід та таки знайшов пропажу! Виявилося, Ленура впала у відкритий колодязь і пробула там майже три доби.

18:52 Від класики до пісень ромів
18:46Національній гвардії України — 5 років
18:45Газівники непокояться
18:38Шалені цифри в платіжках за тепло
18:44Нові інструменти для нових звершень
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Тринадцять фестивалів на рік!

25 марта 2019 18:48

У дві тисячі дев’ятнадцятому в рамках програми міського голови — «Культурна столиця» для дніпрян підготували чимало цікавих подій. Серед новенького — «Гоголь фест», який відбудеться у кінці вересня, та масштабний триденний фестиваль вітчизняних та зарубіжних виконавців під назвою «Безвіз». Він пройде на Монастирському острові.

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