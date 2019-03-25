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26 марта 2019 | 09:43
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Щасливий порятунок!25 марта 2019 18:43
Три доби у Дніпрі шукали 67-річну Ленуру Леванову, що вийшла до магазину в обідню перерву і зникла безвісти. Рідні обійшли весь район, де пропала жінка, втім безрезультатно. Звернулися до волонтера з спеціально вивченим псом. Собака одразу ж взяв слід та таки знайшов пропажу! Виявилося, Ленура впала у відкритий колодязь і пробула там майже три доби.
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