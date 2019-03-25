



Щасливий порятунок! Три доби у Дніпрі шукали 67-річну Ленуру Леванову, що вийшла до магазину в обідню перерву і зникла безвісти. Рідні обійшли весь район, де пропала жінка, втім безрезультатно. Звернулися до волонтера з спеціально вивченим псом. Собака одразу ж взяв слід та таки знайшов пропажу! Виявилося, Ленура впала у відкритий колодязь і пробула там майже три доби. Постраждалу одразу шпиталізували в міську лікарню. У неї забої та зламане ребро. Наразі жінку відпустили лікуватися додому. Вона зізналася, що трималася з останніх сил. Врятувало те, що була тепло вдягнена — у робочу форму і стару дублянку. Також з собою були чипси та сік, які купила магазині. Вже завтра наші кореспонденти розкажуть всі подробиці щасливого порятунку Ленури Леванової в спецрепортажі.

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