



Шалені цифри в платіжках за тепло Три тисячі за опалення квартири, чотири, — а подекуди й п’ять тисяч й більше. Такі суми отримують мешканці Дніпра за тепло. Цифри в платіжках іноді взагалі важко зрозуміти, а ще важче — добитися перерахунку від постачальників тепла. Дев’ятиповерхівка на Генерала Пушкіна 26-а не може поскаржитися на якість опалення — у будинку тепло, котельня знаходиться поруч. Й все було добре, доки у 2019-у не прийшли захмарні платіжки. У Світлани за три місяці тепло здорожчало у декілька разів — з п’ятиста гривень до двох тисяч. Ще гірше власникам трикімнатних квартир в цьому будинку — в них у січні за тепло — нарахували суму, яка дорівнює мінімальній зарплаті. Сплачувати таке — не по кишені! «Все правильно» — це повторює й представник комунального підприємства «Теплоенерго». Пояснює — з січня в них значно збільшився тариф. А в будинку на Генерала Пушкіна, кажуть тепловики, лічильник Є, тож мешканці платять навіть нижче норми. На зауваження, що зростання захмарне — жінка лише знизує плечима. Як це — коли лічильник некоректно працює — можуть розповісти мешканці ось цього будинку на Філософській. Тут усього вісім квартир. Але їх опалення, мабуть, найдорожче у місті. Два опалювальній сезони сюди надходили платіжки по 65 гривень за квадратний метр. Це вилилося в ось такі, шалені, суми за тепло. Зрештою, мешканці з’ясували — справа у некоректній роботі лічильника. Добилися, щоб його зняли й почали вимагати перерахунку. Зрештою людям зробили перерахунок — але лише за один місяць. Переплати за інші тепловики проігнорували. Дивно, але мешканці Філософської, навіть при захмарних платіжках на тепло, примудрялися з останніх сил їх сплачувати. Теоретично, коли абоненти незгодні з цифрами платіжок й у перерахунку їм відмовили — можна подати до суду. Хоча там справа може обернутися по-різному, — каже адвокат. Справ по комунальним тарифам — у судах безліч. Але їхній розгляд може тривати роками й витрати позивачів становлять чималі суми.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



