11 канал
23 марта 2019 | 12:25

Вдалий космічний старт Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.

18:41У Молодіжному театрі — молода вистава
18:3615-річчя відзначає Дніпровський театр ляльок
18:297 квітня на 11 телеканалі стартує спеціальний телепроект — Corporate Runners
18:24Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима
18:22Няня від держави
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Нові інструменти для нових звершень

22 марта 2019 18:44

Оркестр юних музикантів «LITTLE BAND«отримав справжній сюрприз за численні перемоги на фестивалях.  І відсьогодні їхній головний ритм — барабан — звучатиме яскравіше. Данило вправно відбиває ритм і почувається на барабанах дуже впевнено. До установки він вперше став у 6 років і з того часу не полишає цього заняття. Хлопець вже змагався у шоу талантів і сам, і з оркестром, де неодноразово перемагав. За це його і вирішили нагородити. Такому сюрпризу позаздрить будь-який затятий барабанщик. Диригент переконує: цей оркестр — унікальний для міста. І грають у ньому надзвичайно талановиті діти. Тепер з новою сучасною електронною барабанною установкою — оркестр зможе досягти нових творчих вершин.

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