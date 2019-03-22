



Нові інструменти для нових звершень Оркестр юних музикантів «LITTLE BAND«отримав справжній сюрприз за численні перемоги на фестивалях. І відсьогодні їхній головний ритм — барабан — звучатиме яскравіше. Данило вправно відбиває ритм і почувається на барабанах дуже впевнено. До установки він вперше став у 6 років і з того часу не полишає цього заняття. Хлопець вже змагався у шоу талантів і сам, і з оркестром, де неодноразово перемагав. За це його і вирішили нагородити. Такому сюрпризу позаздрить будь-який затятий барабанщик. Диригент переконує: цей оркестр — унікальний для міста. І грають у ньому надзвичайно талановиті діти. Тепер з новою сучасною електронною барабанною установкою — оркестр зможе досягти нових творчих вершин.

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