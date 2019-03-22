



У Молодіжному театрі — молода вистава Прем’єра за твором Миколи Гоголя «Одруження». У творчому багажі режисера Павла Гатілова ще не так багато вистав. Але його роботи вже викликають цікавість. У глядачів, і у наших кореспондентів. Здавалося б до чого тут пісня про Че Гевару? Втім саме з неї починається вистава про невдалого жениха Подкольосіна. І весільну кампанію, яку розпочали сваха та друг нареченого Кочкарьов. Про все це колись написав Микола Гоголь. Павло не місцевий режисер. Закінчив Київську театральну академію працює у Миколаєві. В Дніпровському театрі ставить вже другу п’єсу Гоголя. У репертуарі ще є «Гравці». Можливо буде й третя. Варто розпочати, а продовжувати слід для того, щоб відчути жанр і просякнутись гоголівським стилем. Що важливо у сьогоднішньому прочитанні гоголівських персонажів ? А те, що зберегти правдивість портретів, суть комедії, можливо лише за допомогою глядача — вважають постановники. Від показу до показу сценічний твір наповнюватиметься життям, змінюватиметься так, щоб ще більше бути схожим на незвичайний, тонкий та віртуозний літературний твір Миколи Гоголя. Якщо у театр приходитимуть його співавтори й займатимуть глядацькі місця. У виставі два склади акторів. Кажуть, що молодші — то хулігани. Доросліші трохи по-своєму зіграють своїх героїв. У театрі радять подивитися і тих й інших. Тому що це Гоголь, ну й комедія. На всі часи.

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