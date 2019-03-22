11 канал
23 марта 2019 | 12:25

Вдалий космічний старт Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.

18:44Нові інструменти для нових звершень
18:41У Молодіжному театрі — молода вистава
18:297 квітня на 11 телеканалі стартує спеціальний телепроект — Corporate Runners
18:24Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима
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15-річчя відзначає Дніпровський театр ляльок

22 марта 2019 18:36

Він розташований на житловому масиві Перемога та, попри віддаленість від центру, став популярним серед глядачів.  Казку про кота у чоботях написав француз Шарль Перро. Але тут вона отримала український колорит. А завдяки художнику-сценографу Віктору Нікитину, з’явився такий чудовий герой. Спілкуватися з акторами перед самою виставою складно, бо вони вже в образі й поки не хочуть з нього виходити. Можливо хтось скаже що це просто — грати кілька ролей. В будь-якому разі глядачі не помітять ніяких складнощів. Відвідувачі теж репетирують. Навчаються аплодувати. Директор театру ляльок вважає власним обов’язком перед виставою знайомитися із глядачем. А скільки було цих вистав — не перерахувати! Тут майже не відокремлюють режисера, художника від звичайних акторів. Всі працюють разом, створюючи вистави. Починаючи із найпершої за назвою «Ай да Буратіно!" Ми люди трішечки дивні, тому віримо в найкраще, як герої казок, — каже директор. Хто знає, можливо у театру колись з’явиться нове приміщення. Але й те, що є — треба цінувати, бо його дуже люблять маленькі друзі лялькарів. Французько-українська історія про одного відомого кота, яку склали у Дніпровському театрі ляльок, сподобалася глядачам. Святковий день відрізняється тим, що можна запросити до себе більше гостей, ніж зазвичай. Тому сьогодні у театрі ляльок надавали цілих три вистави поспіль.

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