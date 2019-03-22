15-річчя відзначає Дніпровський театр ляльок

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.
Він розташований на житловому масиві Перемога та, попри віддаленість від центру, став популярним серед глядачів. Казку про кота у чоботях написав француз Шарль Перро. Але тут вона отримала український колорит. А завдяки художнику-сценографу Віктору Нікитину, з’явився такий чудовий герой. Спілкуватися з акторами перед самою виставою складно, бо вони вже в образі й поки не хочуть з нього виходити. Можливо хтось скаже що це просто — грати кілька ролей. В будь-якому разі глядачі не помітять ніяких складнощів. Відвідувачі теж репетирують. Навчаються аплодувати. Директор театру ляльок вважає власним обов’язком перед виставою знайомитися із глядачем. А скільки було цих вистав — не перерахувати! Тут майже не відокремлюють режисера, художника від звичайних акторів. Всі працюють разом, створюючи вистави. Починаючи із найпершої за назвою «Ай да Буратіно!" Ми люди трішечки дивні, тому віримо в найкраще, як герої казок, — каже директор. Хто знає, можливо у театру колись з’явиться нове приміщення. Але й те, що є — треба цінувати, бо його дуже люблять маленькі друзі лялькарів. Французько-українська історія про одного відомого кота, яку склали у Дніпровському театрі ляльок, сподобалася глядачам. Святковий день відрізняється тим, що можна запросити до себе більше гостей, ніж зазвичай. Тому сьогодні у театрі ляльок надавали цілих три вистави поспіль.