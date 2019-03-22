



15-річчя відзначає Дніпровський театр ляльок Він розташований на житловому масиві Перемога та, попри віддаленість від центру, став популярним серед глядачів. Казку про кота у чоботях написав француз Шарль Перро. Але тут вона отримала український колорит. А завдяки художнику-сценографу Віктору Нікитину, з’явився такий чудовий герой. Спілкуватися з акторами перед самою виставою складно, бо вони вже в образі й поки не хочуть з нього виходити. Можливо хтось скаже що це просто — грати кілька ролей. В будь-якому разі глядачі не помітять ніяких складнощів. Відвідувачі теж репетирують. Навчаються аплодувати. Директор театру ляльок вважає власним обов’язком перед виставою знайомитися із глядачем. А скільки було цих вистав — не перерахувати! Тут майже не відокремлюють режисера, художника від звичайних акторів. Всі працюють разом, створюючи вистави. Починаючи із найпершої за назвою «Ай да Буратіно!" Ми люди трішечки дивні, тому віримо в найкраще, як герої казок, — каже директор. Хто знає, можливо у театру колись з’явиться нове приміщення. Але й те, що є — треба цінувати, бо його дуже люблять маленькі друзі лялькарів. Французько-українська історія про одного відомого кота, яку склали у Дніпровському театрі ляльок, сподобалася глядачам. Святковий день відрізняється тим, що можна запросити до себе більше гостей, ніж зазвичай. Тому сьогодні у театрі ляльок надавали цілих три вистави поспіль.

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