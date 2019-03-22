11 канал
23 марта 2019 | 12:24

Вдалий космічний старт Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.

18:44Нові інструменти для нових звершень
18:41У Молодіжному театрі — молода вистава
18:3615-річчя відзначає Дніпровський театр ляльок
18:24Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима
18:22Няня від держави
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7 квітня на 11 телеканалі стартує спеціальний телепроект — Corporate Runners

22 марта 2019 18:29

Він присвячений корпоративним біговим командам Дніпра. Протягом двох місяців наші журналісти відвідають десятки компаній і дізнаються як і навіщо ті розвивають власні бігові спільноти.  В травні у Дніпрі пройде четвертий INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON. Три роки тому він дав потужний поштовх розвитку бігової культури в місті, до якого доєдналися десятки компаній. Вони — не професійні спортсмени, але біг став для них невід’ємною частиною життя. Далеко не останню роль у захопленні спортом та здоровим способом життя відіграли работодавці, які розвивають корпоративні бігові спільноти. В Corporate Runners візьмуть участь більше двадцяти великих компаній Дніпра. Серед них IT-компанії, рітейл, банки, промисловці та інші. Всі вони вже зареєстрували свої команди в INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON та почали підготовку. Одинадцятий канал покаже командні тренування, навідається до офісів компаній, а деяких бігунів навіть запросимо до студії. Що з цього вийде — дивіться по неділях о 19:30 в ефірі 11 телеканалу. Тож дивіться програми проекту та долучайтеся до бівого руху. Реєстрацію на основні дистанції INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON вже відкрито на сайті заходу. Посилання на екрані.

INTERPIPE.DNIPROHALFMARATHON.ORG

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