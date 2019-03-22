



7 квітня на 11 телеканалі стартує спеціальний телепроект — Corporate Runners Він присвячений корпоративним біговим командам Дніпра. Протягом двох місяців наші журналісти відвідають десятки компаній і дізнаються як і навіщо ті розвивають власні бігові спільноти. В травні у Дніпрі пройде четвертий INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON. Три роки тому він дав потужний поштовх розвитку бігової культури в місті, до якого доєдналися десятки компаній. Вони — не професійні спортсмени, але біг став для них невід’ємною частиною життя. Далеко не останню роль у захопленні спортом та здоровим способом життя відіграли работодавці, які розвивають корпоративні бігові спільноти. В Corporate Runners візьмуть участь більше двадцяти великих компаній Дніпра. Серед них IT-компанії, рітейл, банки, промисловці та інші. Всі вони вже зареєстрували свої команди в INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON та почали підготовку. Одинадцятий канал покаже командні тренування, навідається до офісів компаній, а деяких бігунів навіть запросимо до студії. Що з цього вийде — дивіться по неділях о 19:30 в ефірі 11 телеканалу. Тож дивіться програми проекту та долучайтеся до бівого руху. Реєстрацію на основні дистанції INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON вже відкрито на сайті заходу. Посилання на екрані. INTERPIPE.DNIPROHALFMARATHON.ORG

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