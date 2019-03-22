11 канал
22 марта 2019 | 18:33

Вдалий космічний старт Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.

18:22Няня від держави
18:13Як отримати запрошення на виборчу дільницю?
18:12«Сонячна» Регіна
18:00Що саме вклало дітей 112 школи на лікарняні ліжка?
17:54Майже двісті тисяч — за ім’я вандала
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Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима

Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима

22 марта 2019 18:24

Майже 90 учасників Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій серед старшокласників відвідали завод «Інтерпайп сталь» та ознайомились з обладнанням «мехатронік лаб».  Мініатюрні цехи та обладнання, копії того, що насправді працює в компанії «Інтерпайп» та бере участь у щорічному «INTERPIPE TECHFEST», все те, до чого вже звикли дніпряни, справило велике враження на учасників олімпіади з інформатики із невеликих українських міст. Тимофій Cолончук із Рівного раніше не бував у Дніпрі і вперше побачив велике сучасне підприємство. Більш досвідченим олімпійцем є Максим Паламарюк із Кіровоградської області. Він вже вдруге бере участь в олімпіаді і вважає Дніпро гостинним промисловим містом. Під час екскурсії цехами «Інтерпайпсталь» прискіпливо цікавився впливом виробництва на довкілля. Фахівці «Інтерпайп» з повагою ставляться до старшокласників, які, можливо, стануть працівниками компанії. Розповідають про нові технології сталеваріння, відповідають на всі питання. Учасники олімпіади особливо уважно спостерігали за виробничими процесами, пов’язаними із робототехнікою. Не тільки учнів, викладачів інформатики теж порадувало сучасне виробництво і вселило віру в технічне майбутнє держави. Саме задля прогресу власного та загальнодержавного і потрібно опановувати наукові простори — впевнені працівники «Інтерпайп». Компанія багато років підтримує різноманітні інтелектуальні заходи.

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