Няня від держави

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.
Цьогоріч молодим батькам в Україні частково відшкодовуватимуть гроші, які ті витратили на няню для свого малюка. Та правило стосується лише дітей до трьох років. Аби отримати гроші від держави батьки мають знайти няню, укласти з нею офіційну угоду та протягом місяця звернутись до управління соцзахисту. Вартість компенсації — 1626 гривень. Соціальні інспектори перевірятимуть — чи справді за малюком доглядає няня. Якщо виявлять шахрайство — родині доведеться повернути усі кошти. Від послуги «Муніципальна няня», впевнені фахівці, користь не лише батькам, а й тим, хто візьметься за цю роботу.