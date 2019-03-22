





Няня від держави Цьогоріч молодим батькам в Україні частково відшкодовуватимуть гроші, які ті витратили на няню для свого малюка. Та правило стосується лише дітей до трьох років. Аби отримати гроші від держави батьки мають знайти няню, укласти з нею офіційну угоду та протягом місяця звернутись до управління соцзахисту. Вартість компенсації — 1626 гривень. Соціальні інспектори перевірятимуть — чи справді за малюком доглядає няня. Якщо виявлять шахрайство — родині доведеться повернути усі кошти. Від послуги «Муніципальна няня», впевнені фахівці, користь не лише батькам, а й тим, хто візьметься за цю роботу.

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