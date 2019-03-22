11 канал
22 марта 2019 | 18:33

Вдалий космічний старт Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.

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18:22Няня від держави
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18:00Що саме вклало дітей 112 школи на лікарняні ліжка?
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Як отримати запрошення на виборчу дільницю?

Як отримати запрошення на виборчу дільницю?

22 марта 2019 18:13

До виборів Президента України лишається трохи більше ніж тиждень. І чим ближче ця дата, тим більше постає питань у тих, хто не знайшов себе у списках.  Як діяти та куди звертатися, аби отримати бажане запрошення на виборчу дільницю і віддати свій голос за майбутнє України? Вікторія мешкає у Дніпрі вже понад 10 років, але зареєстрована у Херсонській області. Питання, яке цьогоріч постало перед нею — як проголосувати? Адже можливості зробити це в рідному місті просто немає. Ось інформація, яку ми бачимо на сайті Держреєстру виборців України. Особи, які хочуть проголосувати не за місцем прописки, повинні принести до реєстру так званий документ-доказ. Це може бути довідка з місця роботи, навчання чи договір оренди… Процедура оформлення заяви триває усього кілька хвилин. І от результат. У реєстрі кажуть: працюватимуть навіть цими вихідними, аби допомогти дніпрянам та не створювати черги. Якщо ж ви мешкаєте у Дніпрі, утім вашого прізвища немає у списках виборців — це також легко вирішити. А от наша колега Юлія нещодавно змінила прописку і мешкає в іншому районі. І тепер хоче перевірити, чи змінилася ця інформація у списку виборців. Це легко зробити навіть не виходячи з дому. На сайті держреєстру, у кабінеті виборця заповнюєте особисті дані, і через кілька хвилин отримуєте результат. Однак, зверніть увагу: якщо ви писали заяву про тимчасову зміну місця голосування, у випадку другого туру виборів — її необхідно буде подати ще раз.

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