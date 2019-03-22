





«Сонячна» Регіна Про «сонячних людей» які народились із синдром Дауна — зараз згадують в усьому світі. Вони мають генетичну аномалію, в них на одну хромосому більше. Синдром відомий ще з дев’ятнадцятого століття, але його причини були відкриті вченими-генетиками лише за сто років. Наша героїня — дівчина на ім’я Регіна. Вона носій додаткової двадцять першої хромосоми. Але саме це робить її унікальною, як і всіх інших сонячних людей. Щодня Регіна у школі. Дитина творча і полюбляє гуманітарні дисципліни. В тому що Регіна «сонячна» — усі переконались давно. До того ж дівчина модниця. П’ятнадцять років — вік, коли вже хочеться виглядати, як справжня принцеса. Залюбки демонструє свої улюблені прикраси. Після школи у Регіни танці. Це одне з її захоплень. Поєднання спорту і творчості дозволяє підтримувати фізичну форму. Всі діти старанно повторюють рухи за своїм викладачем. Але справжньою любов’ю для Регіни став театр. Він інклюзивний. Існує всього рік. Всі актори — люди із синдромом Дауна. І це робить театр унікальним. Театр творить із цими підлітками дива. Вони розкривають свої можливості — і не тільки творчі. Ті, хто мав проблеми з артикуляцією, починають краще говорити. Тривають останні репетиції перед прем’єрою. Спектакль за п’єсою Річарда Баха «Чайка» має глибокий сенс. Дуже схожий на життя особливих людей. Мама такому захопленню доньки радіє. Жінка, як і всі інші батьки особливих дітей, докладає неабияких зусиль, аби донести до суспільства, що їхні діти — звичайні, тільки трішечки особливі. У батьків особливих дітей рано чи пізно наступає емоційне вигорання. Аби підтримувати один одного вони об’єднались. В планах багато проектів. Цей театр — ще один доказ, як сонячні люди можуть жити цікавим та насиченим життям. Ці діти здатні до навчання, можуть здобути вищу освіту, влаштуватися на роботу, мати сім’ю. І таких прикладів в усьому світі безліч. Один раз на рік аби привернути увагу до людей із синдромом Дауна, в усьому світі проводять флеш-моб. Одягають замість однакових шкарпеток — різні. Для того, щоб нагадати — серед нас є люди, які відрізняються від більшості своїми особливостями.

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