





Що саме вклало дітей 112 школи на лікарняні ліжка? Висновки комісії нарешті готові. Фахівці усіх відповідальних служб протягом тижня встановлювали причину захворювання дітей. Нагадаємо минулого тижня місто сколихнула новина про масове занедужання дітей у 112 школі Дніпра. В усіх були однакові симптоми — нудота, діарея, біль у животі. 14 дітей тоді довелось госпіталізували, а понад півсотні — батьки самотужки лікували вдома. Що сталося і хто винен у масовому захворюванні дітей — дивіться далі. Дослідження, аналізи та обстеження — вже позаду. І фахівці роблять офіційні висновки. На лікарняні ліжка учнів 112-ої школи вклала гостра кишкова інфекція. Норовірус, або як його ще називають шлунковий грип, дуже швидко розповсюджується, особливо у великих колективах. Діарея, нудота, біль у животі, слабкість та температура — основні симптоми цього захворювання. Специфічного лікування не існує. Головне не допустити зневоднення організму. Норовірус може передаватися через будь-який предмет або навіть через їжу, варто одній інфікованій людині до неї доторкнутися. Причина захворювання учнів — то лише норовірус, запевняють фахівці. Ані водопровідна, ані питна вода, ані навіть патогенний стафілокок, який знайшли у деяких працівників харчоблоку, джерелом захворювання не були. Свою провину відкидає і компанія, яка годує школярів. А от масовому поширенні інфекції звинувачують керівництво школи. У навчальному закладі виявили купу порушень. Кількість учнів перевищувала усі норми. З питним режимом були проблеми — жоден фонтанчик з водою не працював. А ще — недостатня кількість умивальників та будь-яких дезінфекційних засобів. Тепер, після резонансного випадку у 112-й школі, на всі навчальні заклади Дніпропетровщині чекають перевірки. Учнів 112-ої школи вже виписали із лікарень, звітують медики. Але навчання у закладі поки не відновили. Дії директора нині перевіряє спеціально створена комісія.

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