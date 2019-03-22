Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.
Що саме вклало дітей 112 школи на лікарняні ліжка?
22 марта 2019 18:00
Висновки комісії нарешті готові. Фахівці усіх відповідальних служб протягом тижня встановлювали причину захворювання дітей. Нагадаємо минулого тижня місто сколихнула новина про масове занедужання дітей у 112 школі Дніпра. В усіх були однакові симптоми — нудота, діарея, біль у животі. 14 дітей тоді довелось госпіталізували, а понад півсотні — батьки самотужки лікували вдома. Що сталося і хто винен у масовому захворюванні дітей — дивіться далі. Дослідження, аналізи та обстеження — вже позаду. І фахівці роблять офіційні висновки. На лікарняні ліжка учнів 112-ої школи вклала гостра кишкова інфекція. Норовірус, або як його ще називають шлунковий грип, дуже швидко розповсюджується, особливо у великих колективах. Діарея, нудота, біль у животі, слабкість та температура — основні симптоми цього захворювання. Специфічного лікування не існує. Головне не допустити зневоднення організму. Норовірус може передаватися через будь-який предмет або навіть через їжу, варто одній інфікованій людині до неї доторкнутися. Причина захворювання учнів — то лише норовірус, запевняють фахівці. Ані водопровідна, ані питна вода, ані навіть патогенний стафілокок, який знайшли у деяких працівників харчоблоку, джерелом захворювання не були. Свою провину відкидає і компанія, яка годує школярів. А от масовому поширенні інфекції звинувачують керівництво школи. У навчальному закладі виявили купу порушень. Кількість учнів перевищувала усі норми. З питним режимом були проблеми — жоден фонтанчик з водою не працював. А ще — недостатня кількість умивальників та будь-яких дезінфекційних засобів. Тепер, після резонансного випадку у 112-й школі, на всі навчальні заклади Дніпропетровщині чекають перевірки. Учнів 112-ої школи вже виписали із лікарень, звітують медики. Але навчання у закладі поки не відновили. Дії директора нині перевіряє спеціально створена комісія.