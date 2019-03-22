





Майже двісті тисяч — за ім’я вандала Міська влада оголосила полювання на тих, хто паплюжить зовнішній вигляд будинків та пам’ятників, до того ж зухвало рекламує наркотики. Хуліганів ловитимуть усім містом, адже за інформацію про них обіцяють чималу винагороду! А тих, хто вчасно не зафарбовуватиме ганебні написи — штрафуватимуть! Сьогодні вони за допомогою фарби вийшли боротися із тим, що колись зруйнувало їхні життя. Колишні наркозалежні — обрали для своєї акції один з найпроблемніших районів міста. У кожного учасника своя сумна історія. Кілька десятків екс-наркозалежних, учасники громадських організацій та копи. Сьогодні вони очистять від реклами наркотиків бодай частину міста. Починають з навчальних закладів. Справжню війну рекламі наркотиків та іншим ганебним написам оголосила і міська влада. Після того, як вандали спаплюжили пам’ятник Олександру Полю, міський голова пішов на безпрецедентний крок. За їхні імена — із мерського фонду — призначив чималу грошову винагороду. Щоб не вдаватися до таких заходів щоразу, у мерії вирішили затвердити ініціативу — законодавчо. І вже 20 березня на сесії міськради постановили: здаєш вандала — отримуєш аж до двохсот тисяч гривень з міського бюджету. А от комунальники вкотре нагадують про правила благоустрою. За вчасно незафарбовані написи на будівлях можна отримати штраф — від трьохсот сорока до тисячі семисот гривень. З початку року, твердять, вже оштрафували понад 57 порушників та склали майже чотири сотні приписів. Утім, штрафи злодіїв, вочевидь ані трохи не лякають! Центр міста, вулиця Привокзальна. Тут просто під вивіскою приватної медлабораторії красується реклама наркотиків. А ось вулиця Воскресенська, лічені метри до міськради. На фасаді поруч із салоном краси — реклама заборонених речовин. Комунальники зізнаються: боротися із подібними написами навіть у центральній частині міста ледве стає сил. Додають: вирішити проблему глобально можуть тільки правоохоронці. Поки ж допомогти у боротьбі із наркотиками може абсолютно кожен — варто лишень придбати ось такий балончик із фарбою або звернутися по нього до активістів.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



