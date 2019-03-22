





Вдалий космічний старт Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші. За допомогою цього супутника спостерігатимуть за сільськогосподарськими та водними ресурсами, а ще контролюватимуть екологічний стан Землі. Вперше Вегу запустили ще 2012-го. З того часу відбулось аж 14 стартів і всі вони були успішними.

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