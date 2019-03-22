11 канал
22 марта 2019 | 18:34

Посадили перед камерами та змусили вибачатись! Посадили перед камерами та змусили вибачатись!

22 марта 2019 17:50

Двоє школярів-вандалів, які рекламою наркотиків спаплюжили пам’ятник Олександру Полю, публічно вибачились за свій вчинок. Яке покарання чекає на підлітків та яку винагороду отримають ті, хто їх таки розшукав?

18:24Вперше в житті — сучасне підприємство власними очима
18:22Няня від держави
18:13Як отримати запрошення на виборчу дільницю?
18:12«Сонячна» Регіна
18:00Що саме вклало дітей 112 школи на лікарняні ліжка?
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Вдалий космічний старт

Вдалий космічний старт

22 марта 2019 17:51

Сьогодні о третій п’ятдесят ранку з космодрому у Французькій Гвіані успішно запустили ракетоносій Вега з італійським супутником для дистанційного зондування Землі. Цікаво, що один з двигунів четвертого ступеня ракетоносія — справа рук дніпровських інженерів. Його розробили на КБ Південному та виготовили на Південмаші.  За допомогою цього супутника спостерігатимуть за сільськогосподарськими та водними ресурсами, а ще контролюватимуть екологічний стан Землі. Вперше Вегу запустили ще 2012-го. З того часу відбулось аж 14 стартів і всі вони були успішними.

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