





Посадили перед камерами та змусили вибачатись! Двоє школярів-вандалів, які рекламою наркотиків спаплюжили пам’ятник Олександру Полю, публічно вибачились за свій вчинок. Яке покарання чекає на підлітків та яку винагороду отримають ті, хто їх таки розшукав? Вони ховають очі та обличчя за капюшонами і спинами повертаються до телекамер. Два шістнадцятирічних школярі — це вони тиждень тому спаплюжили пам’ятник Полю та кілька фасадів в центрі міста. Сьогодні у мерії публічно визнають свою провину та просять пробачення у цілого міста. Та від покарань це не врятує. І хоч в розповсюдженні наркотиків хлопців не підозрюють, за хуліганство доведеться відповісти. Усього за допомогою камер спостереження поліції вдалося зафіксувати чотири епізоди з розміщенням реклами наркотиків, у яких фігурують юнаки. Обкладати родини величезними штрафами чиновники міськради не планують. Кажуть, порушники активно співпрацюють зі слідством. А от стосовно обіцяної винагороди у розмірі ста тисяч гривень за затримання вандалів — доведеться зачекати. Поділити її обіцяють між поліцейськими та тим, хто упізнав хуліганів на відео з камер спостереження. Ім’я ж дніпровського Шерлока, якій і здав підлітків копам, поки не оприлюднюють. Чекають його особистої згоди. Загалом же тільки від початку року у місті зафіксували півтори сотні написів з рекламою наркотиків.

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