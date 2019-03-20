11 канал
21 марта 2019 | 20:35

Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам'ятник Полю - знайдено! Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам’ятник Полю — знайдено!

20 марта 2019 18:24

Правоохоронці встановили — «вуличними художниками» виявились два шістнадцятирічних юнаки. Сьогодні їх разом з батьками викликали до Шевченківського відділу поліції. Порушникам поки що світить лише стаття за хуліганство, однак можливе й перекваліфікування справи на більш серйозну.

18:41У парку імені Гагаріна нарешті почали наводити лад 
18:40Дайвери незабаром розчищатимуть водойми
18:35Бордюроукладач за сто тисяч євро!
18:28Що робити — коли твій сусід має синдром Плюшкіна?
18:20Чергова сесія міськради
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Розповісти про Дніпро та область майже без слів

20 марта 2019 18:43

Якщо за справу береться режисер та команда професіоналів — труднощів не виникне. У стінах облдержадміністрації відбувся прем’єрний показ стрічки про наш край — «Dnipro Region».  Формат у стилі Discovery, а перегляд викликає буквально медитативний ефект. Це варто побачити!Заповнена вщент зала, запрошені гості та очі повні цікавості. Причина проста і водночас цікава: прем’єрний показ фільму про Дніпро та область. Ідея виникнення стрічки проста: уявлення про Україну в міжнародному інформаційному просторі дещо викривлене. І щоб закріпити ідеї про безпеку, красу та затишок Дніпропетровщини — було прийнято рішення створити науково-популярну стрічку «DNIPRO REGION». Над кінокартиною працювала велика команда професіоналів. Щоб стрічка вийшла максимально правдивою, до виробництва залучали багато експертів. Стиль запозичили у каналу Discovery, статистичну інформацію та історичні факти дописували внизу титрами. Сам фільм зроблений у досить незвичному форматі: команда працювала над тим, аби перегляд стрічки викликав у глядача медитативний ефект. Саме тому й закадрового голосу майже нема, лише авторська музика та інколи, діалог двох радіоведучих, які розмовляють саме про Дніпро. Для режисера це вже восьмий проект. Каже, під час роботи над кінофільмом було чимало нових вражень. На прем’єрному показі — повний аншлаг. Окремою героїнею фільму автори називають музику. У фільмі вона виключно авторська. Композитором картини виступив Іван Глоблін, а останню пісню для стрічки виконав Євгеній Назарук та група VIDVERTO. Після прем’єрного показу — «DNIPRO REGION» планують демонструвати іноземним гостям та навіть дипломатичним делегаціям. Усі охочі, зможуть побачити стрічку в унікальному форматі 360 градусів у музеї АТО.

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