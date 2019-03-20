



Дайвери незабаром розчищатимуть водойми Такі акції вони проводять двічі на рік — восени та навесні. Кажуть, роблять це і для екології, і для себе. Бо не мають більше сил спостерігати той жах, який відкривається під час занурення. Чистку проводитимуть на двох кар’єрах — Новомиколаївському та П’ятихатському. Ці водойми для дайверів вже стали підшефними. Два рази на рік вони занурюються на сорок п’ять метрів і витягають звідти усе сміття. Як правило це купа пластику та пляшок. За увесь час, що займаються очищенням водойм найдивовижніші знахідки були в кар’єрі, що на житловому масиві Червоний камінь. Перше занурювання проведуть у квітня на Новомиколаївському кар’єрі. Минулої осені звідти дістали чотири лантухи сміття. На акцію збирають усіх своїх друзів, таких самих дайверів-аматорів. Активісти беруть на себе не лише очищення водойм, а й вивезення зібраного мотлоху до відповідних місць. І хоча завжди справляються самі, будуть раді, якщо долучаться і волонтери. Знайти дайверів-активістів можна у соцмережах. Зазвичай, аби очистити одне водоймище вистачає одного дня. П’ятихатським кар’єром займуть у травні.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



