У парку імені Гагаріна нарешті почали наводити лад 

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21 марта 2019 | 20:34
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Неповнолітніх вандалів, які спаплюжили пам’ятник Полю — знайдено!20 марта 2019 18:24
Правоохоронці встановили — «вуличними художниками» виявились два шістнадцятирічних юнаки. Сьогодні їх разом з батьками викликали до Шевченківського відділу поліції. Порушникам поки що світить лише стаття за хуліганство, однак можливе й перекваліфікування справи на більш серйозну.
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