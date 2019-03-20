



У парку імені Гагаріна нарешті почали наводити лад Сьогодні там прибирати повалені дерева. Самотужки керівництво ДНУ нічого не могло вдіяти. Виправдовувались нестачею коштів. Свої спонсорські послуги запропонувала одна із фірм. І ось, нарешті взялись за ліквідацію аварійних зелених насаджень. Окрім цього, рослини омолоджують, а це означає, що парк продовжить своє існування. Але найголовніше — гуляти там тепер безпечно.

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